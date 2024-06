La segunda temporada de “House of the Dragon” sí que viene sorprendiendo a todos. Si te quedaste con la boca abierta en el capítulo 1, prepárate para lo que verás en el episodio 2, donde los bandos preparan sus estrategias para la inminente guerra. Si no quieres perderte ningún detalle de las serie, te contamos cuándo, a qué hora y cómo verla.

Antes te comentamos que “La casa del dragón” se basa en el libro “Fire & Blood” de George R. R. Martin, quien nos relata cómo los antepasados de las familias Starks, Baratheons, Tullys y Lannisters toman la decisión de apoyar a uno de los grupos durante la guerra civil de la Danza de los Dragones dentro de la Casa Targaryen, un conflicto familiar que se desarrolló 200 años antes de los eventos de la producción original “Game of Thrones”. Aquí seremos testigos de crímenes, asesinatos, venganza, luchas y más.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON” – TEMPORADA 2?

¿Cuándo ver el episodio 2 de “House of the Dragon 2″? El capítulo 2 de “La casa del Dragón” – Temporada 2 estará disponible este domingo 23 de junio.

¿A qué hora ver el episodio 2 de “House of the Dragon 2″? El capítulo 2 de “La casa del Dragón” – Temporada 2 estará disponible a las 6:00 p.m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p.m. (hora del Este). A partir de dicho horario, de acuerdo con tu ubicación es como sigue:

7:00 p.m. – México

– México 8:00 p.m. – Colombia

– Colombia 8:00 p.m. – Ecuador

– Ecuador 8:00 p.m. – Perú

– Perú 9:00 p.m. – Venezuela

– Venezuela 9:00 p.m. – Chile

– Chile 9:00 p.m. – Bolivia

– Bolivia 10:00 p.m. – Argentina

– Argentina 10:00 p.m. – Paraguay

– Paraguay 10:00 p.m. – Uruguay

– Uruguay 3:00 a.m. (del 24 de junio) – España

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON” – TEMPORADA 2?

El segundo episodio de “House of the Dragon 2″ se podrá ver en HBO, a través del servicio de cable. No sólo ello, también estará en simultáneo por su servicio de streaming a través de DGo (el servicio de DirecTV) y Max (la plataforma oficial de HBO). Lo bueno es que con esta última, la serie queda almacenada para poder verla en cualquier momento. Solamente debes tener una suscripción pagada y un dispositivo conectado a internet.

UN BREVE RESUMEN DE LO QUE SE VE EN EL TRÁILER DEL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″

De acuerdo con el tráiler del episodio 2 de “La casa del dragón” – Temporada 2, vemos toda la furia de Aegon II tras la muerte de su primogénito Jaehaerys: “Los mataré. Declaro la guerra”, dice furioso mientras patea todo en el Consejo. Tras lo ocurrido, en otra escena aparece Rhaenyra Targaryen diciéndole a su esposo que la lastimó y debilitó su reclamo al trono: “No puedo confiar en ti, Daemon”.

Mientras las poderosas familias van tomando parte de uno de los bandos: Negros o Verdes, se oye a Alicent Hightower decir: “Los partidarios de Rhaenyra creerán lo que quieran y los de Aegon también. La importancia de las intenciones de Viserys murieron con él”.

En tanto se va gestando la guerra, por un lado, Daemon está convencido de que no la ganarán si solamente luchan con dragones, por lo que propone que estos vuelen detrás de ejércitos de hombres. En tanto, Ser Criston Cole asegura que Harrenhal es la llave de la guerra. Las estrategias se van armando.

Quizá la demora desespera a Aegon, pues lo vemos ansioso y dice enérgicamente que no quiere que lo consideren como alguien débil, a lo que su abuelo Otto Hightower le responde: “Ya te consideran débil”, por lo que Ser Criston interviene y le pide que mida sus palabras ante el rey. Más adelante, Rhaenyra dice: “Debemos quebrar la voluntad del enemigo”.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”