Diecisiete años después del final de “Friends”, sus protagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reunirán en un capítulo especial que será transmitido por HBO Max el 27 de mayo de 2021.

Los miembros originales del elenco de la recordada sitcom se reencontrarán para contar las anécdotas más memorables de la grabación de la serie creada y producida por Marta Kauffman y David Crane.

“Friends: The Reunion” contará con la participación de grandes estrellas como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

“Friends: The Reunion” se estrenará este jueves 27 de mayo (Foto: HBO Max)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “FRIENDS: THE REUNION”?

“Friends: The Reunion” se estrenará este jueves 27 de mayo en Estados Unidos a través de HBO Max, alrededor de las 3:00 am (Easter Time Zone). Mientras que en España el episodio especial podrá verse en simultáneo, es decir, a las 9:00 am. a través de HBO España.

Sin embargo, los fanáticos de Latinoamérica tendrán que esperar más tiempo para disfrutar del reencuentro de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross. El lanzamiento de HBO Max para los 39 territorios de América Latina y el Caribe está programado para finales de junio de este año.

Previo al esperado estreno, HBO Max realizará una red carpet en vivo de manera virtual. El evento se realizará el miércoles 26 de mayo y contará con la bailarina Maddie Ziegler como presentadora. Además, tendrá invitados como la actriz Brandi King el TikToker Markell Washington.

La alfombra roja empezará a las 10:30 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos, y a las 9:30 p.m. en Perú y podrá verse a través del canal oficial de HBO Max en YouTube.

¿QUÉ PASARÁ EN ‘FRIENDS: THE REUNION’?

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer grabaron el especial en el icónico Stage 24, o estudio 24 de Warner Bros., en Burbank, ubicado en California (Estados Unidos).

A través de un tráiler emitido por HBO Max, se puede ver a los protagonistas de “Friends” conversar sobre lo que supuso el programa para sus carreras, repasan guiones antiguos y repiten su mítica noche de juego de preguntas en el plató original de la serie.

En el avance de casi tres minutos de duración, también vemos a los actores paseándose por los estudios y la escenografía de la serie. Por ejemplo, Matt LeBlanc (Joey) y Matthew Perry (Chandler) vuelven a sentarse en sus sillones favoritos.