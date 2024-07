El episodio 6 de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) ha dejado muchas incógnitas. Una de las más importantes es sobre el dragón Bruma, su nueva conexión con Addam de Hull y qué implica esto para Laenor Velaryon, su anterior jinete, quien no ha sido visto desde la primera temporada. Si también te preguntas qué ha sucedido con el hijo de Corlys Velaryon, aquí te lo contamos.

En el capítulo estrenado el 21 de julio de 2024, Bruma (Seasmoke) quemó vivo a Sir Steffon Darklyn luego de que intentara convertirse en su jinete. Sin embargo, en los últimos minutos, sorprendió a todos al perseguir a Addam De Hull, uno de los dos hijos ilegítimos de la Serpiente Marina.

Sin embargo, sabemos que los dragones crean conexiones de por vida con sus domadores y, por lo último que sabíamos, Laenor–el hijo mayor de Corlys y Rhaenys, y exesposo de Rhaenyra–seguía vivo. Entonces, ¿qué ha pasado con él realmente?

LA CONEXIÓN ENTRE LAENOR VELARYON Y BRUMA

Si recordamos la primera temporada, Laenor Velaryon fingió su muerte con ayuda de Daemon y Rhaenyra Targaryen, para poder liberarse de sus responsabilidades como esposo y vivir a gusto con su amante, Qarl Correy. Se rapó la cabeza para ocultar su cabello platino y huyó a lo que suponemos fue Essos.

Laenor Velaryon escapando en un bote junto a Qarl Correy en el episodio 7 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Hasta lo que sabemos, Laenor sigue vivo y, lamentablemente, no podemos consultar “Fuego y Sangre” para conocer su paradero, pues el libro de George R.R. Martin tan solo revela que fue asesinado y Qarl Correy nunca fue visto de nuevo.

Por ello, muchas podrían especular que Laenor murió y eso ha permitido que Bruma forme una nueva conexión con Addam. Sin embargo, no creo que este sea el caso. De haber sido tan fuerte la conexión, Bruma lo hubiera seguido a Essos y no fue así. George R.R. Martin tendría que aclarar este tema, pero creo que los lazos de los dragones y sus jinetes también se pueden romper por la ausencia.

Estas bestias son inteligentes y puede que Bruma también haya sentido la despedida de su dueño. Por ende, ahora es libre de escoger a su nuevo jinete, quien resultó ser, nada más y nada menos, que el medio hermano del antiguo.