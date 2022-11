La primera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) tuvo su cuota de trágicas muertes como la de Harwin Strong o Lucerys Velaryon. Sin embargo, también sorprendió al público dejando vivo a Laenor Velaryon, lo que deja abierta la posibilidad de su regreso.

Al final del episodio 7, Rhaenyra y Daemon Targaryen planean la muerte de Laenor para poder tener el camino libre para casarse, creando así una alianza más fuerte.

No obstante, esto resultó ser un montaje y el personaje en realidad pudo escapar junto a su amante, Qarl Correy.

Dado que esto difiere del libro de George R.R. Martin en el que se basa la serie, “Fuego y Sangre”, no sabemos a ciencia cierta qué pasará con el Laenor en las siguiente temporadas. No obstante, hemos podido recoger algunas teorías formuladas por fanáticos y que tienen base en la literatura de fantasía.

Personaje a cargo de John MacMillan. Daemon acuerda con el amante de Laenor, Sir Qarl (Arty Froushan), asesinarlo, aunque resulta que fue un montaje (Foto: HBO)

¿CÓMO PODRÍA VOLVER LAENOR VELARYON PARA LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Desde que se emitió el episodio “Marcaderiva”, ha estado circulando en Internet una teoría acerca del posible regreso de Laenor Velaryon a “House of the Dragon”. De acuerdo a los fanáticos, una buena alternativa para su reaparición sería utilizar la identidad de Addam de Hull. De esta forma, no afectarían la legitimidad del matrimonio de Rhaenyra y Daemon Targaryen.

Addam de Hull es uno de los jinetes de dragón que reclutan los Negros para poder sumar a más bestias aladas a su bando. En “Fuego y Sangre”, se dice que este personaje es el hijo ilegítimo del propio Laenor, aunque la mayoría sospecha que en realidad es el bastardo de Corlys Velaryon.

Por ello, la serie solo necesitaría cambiar la historia de Addam, haciendo que el personaje de John Macmillan tome esa identidad. Esto explicaría por qué es capaz de domar al dragón Seasmoke (Bruma, en español)–que montó Laenor en vida–, pese a no tener sangre Targaryen directa.

¿DE QUÉ OTRA FORMA PUEDE REAPARECER LAENOR VELARYON?

Después de que se diera a conocer esta teoría, muchos fanáticos se mostraron en contra de “arruinar” la historia de un personaje tan interesante como Addam de Hull, que luego fue legitimado por la reina Rhaenyra Targaryen como Addam Velaryon.

En la obra original, el joven demuestra tener mucha valentía y lealtad, pese a ser acusado de ser un traidor.

Existe la posibilidad de que volvamos a ver a Laenor Velaryon sin necesidad de que este regrese a Poniente o participe directamente en la Danza de Dragones. En su lugar, podría ser un aliado en las sombras de Rhaenyra y ayudar a su causa desde Essos.

Además, su contacto con otros personajes sería muy limitado, ya que solo la reina y Daemon Targaryen saben la verdad. Quizás podría entrar en comunicación con personas de confianza como su hijo, Jacaerys Velaryon.