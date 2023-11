“Indiana Jones y el dial del destino” (Indiana Jones and the Dial of Destiny) es una película que forma parte de la saga sobre el famoso arqueólogo. historia que fue creada por George Lucas. El largometraje que es el quinto de la franquicia se estrenó en junio del 2023 y fue nuevamente protagonizado por Harrison Ford. Es decir han pasado varios meses desde su llegada a la pantalla grande.

Por tal motivo, la película ya cuenta con fecha de estreno en Disney Pus, plataforma que tiene en su catálogo una gran variedad de largometrajes de animación, acción, drama. Para que te animes a verla en casa, a continuación, te contamos el día que llega a la plataforma.

¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el dial del destino” en Disney Plus?

La cinta que tiene en su elenco nuevamente a Harrison Ford se estrena en la plataforma de streaming el viernes 1 de diciembre. Tener en cuenta que antes de verla, te aconsejamos disfrutar nuevamente de las otras películas de la saga para entender mejor la historia.

¿Cuándo dura “Indiana Jones y el dial del destino”?

El largometraje que también es conocido como “Indiana Jones y El Dial del Destino” tendrá una duración de 100 minutos.

¿Cuál es el argumento de “Indiana Jones y el dial del destino”?

Indiana Jones 5, película que también significa el adiós Harrison Ford a la saga trata sobre cómo el arqueólogo debe enfrentarse a Voller, un exfuncionario nazi que ahora trabaja para la NASA en el programa de alunizaje del Apolo.

Reparto de “Indiana Jones y el dial del destino”

Harrison Ford (Indiana Jones)

Phoebe Waller-Bridge (Helena)

Mads Mikkelsen (Voller)

Antonio Banderas (Renaldo)

John Rhys-Davies (Sallah Faisel el-Kahir)

Boyd Holbrook (Klaber)

Toby Jones (Basil)

Thomas Kretschmann (coronel Weber)

Sam Sharma (Bidder)

Shaunette Renée Wilson (Mason, un agente del gobierno)

Tráiler de “Indiana Jones y el dial del destino”

¿Dónde se encuentran las películas de “Indiana Jones” y en qué orden verlas?

Las cuatro primeras películas de la saga de Indiana Jones se encuentran disponibles en Disney Plus. Aunque para entender mejor la historia hay un orden ideal para verlas, a continuación, te contamos todos.

Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1984).

Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida (1981).

Indiana Jones y la Última Cruzada (1989).

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008).

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

El servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.

