“La noche del solsticio de verano” (“Midtsommernatt” en su idioma original y “Midsummer Night” en inglés) es una serie noruega de Netflix creada y dirigida por Per-Olav Sørensen (“Home for Christmas”, “The Playlist”, “Quicksand”), quien también ejerce como guionista junto con Sofie Forsman (“Barracuda Queens”, “Young Royals”), Tove Forsman (“Barracuda Queens”, “Young Royals”) y Anna Fredrikke Bjerke (“Géminis”).

La ficción producida por Magnus Ramsdalen y Janne Hjeltnes para The Global Ensemble cuenta con un elenco conformado por Pernilla August, Dennis Storhøi, Amalia Holm, Sofia Tjelta, Linn Skåber, Kim Falck, Christopher Wollter, Fanny Klefelt, Peiman Azizpour, Maria Agwumaro, Eirik Hallert, Liv Osa y Kadir Talabaní.

SINOPSIS DE “LA NOCHE DEL SOLSTICIO DE VERANO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “La noche del solsticio de verano” se ambienta en pleno verano, en el día más largo del año. “Es una fiesta. Hay romance en el aire. Pero también es el día que Carina y Johannes, después de 30 años de matrimonio, eligen contar a sus familiares y amigos un gran secreto que tendrá consecuencias imprevistas”.

“‘Midsummer Night’ explora las relaciones, el matrimonio, el amor, la traición, la esperanza, los sueños, los celos. Perdón y vidas paralelas secretas”.

Por lo que he visto en el tráiler, una tradicional celebración familiar, se vuelve tensa cuando una serie de secretos se revelan. La matriarca descubre una prueba de embarazo y cree que le pertenece a Hanne, pero en realidad es de Sara. No obstante, no se trata de una agradable noticia para todos.

Amalia Holm y Kadir Talabani son los protagonistas de la serie noruega "La noche del solsticio de verano" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA NOCHE DEL SOLSTICIO DE VERANO”?

“La noche del solsticio de verano” se estrenará en Netflix el jueves 11 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie noruega solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA NOCHE DEL SOLSTICIO DE VERANO”

REPARTO DE “LA NOCHE DEL SOLSTICIO DE VERANO”

Pernilla August como Carina

Amalia Holm como Hanne

Dennis Storhøi como Johannes

Yngvild Støen Grotmol como Psykologen

Dagny Backer Johnsen como Marianne

Axel Bøyum como Iver

Fanny Klefelt como Sara

Kim Falck como Lysander

Linn Skåber como Jannike

Christopher Wollter como Håkan

Sofia Tjelta como Helena

Kadir Talabani como Tabur

Liv Bernhoft Osa como Elin

Eirik Hallert como Robert

Peiman Azizpour como Darius

Maria Agwumaro como Petronella