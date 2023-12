Kate Micucci, actriz de “The Big Bang Theory”, reveló a sus miles de seguidores que ha sido diagnosticada con cáncer de pulmón. La intérprete de Lucy, quien apareció en las temporadas 6, 7 y 10 de la serie estadounidense, dio su testimonio a través de un video subido a su cuenta oficial en TikTok. La celebridad, además, comentó que ella nunca ha fumado en su vida, por lo que la conclusión médica fue toda una sorpresa.

Micucci dio vida al personaje del que Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) estuvo enamorado en la exitosa producción televisiva. Después, tuvo papeles en otros programas como “How I Met Your Mother”, “Malcolm in the Middle”, entre otros.

También destacó en películas como “When in Rome” y “The Last Hurrah”. Su perfil se ha ligado más a la comedia y se ha dado un tiempo para desarrollar su carrera junto a la música: forma parte del dúo de comedia musical Garfunkel y Oates.

¿Cómo se encuentra Kate Micucci después del diagnóstico? Te contamos lo que se sabe de la salud de la estrella estadounidense y qué fue lo que le dijeron los médicos sobre su diagnóstico médico.

¿QUÉ SE SABE DEL CÁNCER DE PULMÓN DE KATE MICUCCI?

Kate Micucci fue diagnosticada con cáncer de pulmón a los 43 años. La actriz de “The Big Bang Theory” se sorprendió de los resultados de su prueba porque nunca ha fumado un cigarro en su vida. Así lo contó en un video subido en su cuenta de TikTok.

“Esto no es un TikTok, es un SickTok. Ayer me operaron de cáncer de pulmón. Es realmente extraño porque nunca he fumado un cigarrillo en mi vida, así que, ya sabes, fue una sorpresa. Pero supongo que sucede y la mejor noticia es que lo detectaron temprano, lo sacaron: estoy bien”, dijo la artista en la red social.

La comediante tomó la situación de una manera más tranquila e incluso bromeó al decir: “¿Por qué sigo hablando? ¡Porque estoy drogada!”. Levantó el pulgar para ponerle una sonrisa a la situación difícil que le ha tocado atravesar antes de los 50.

La actriz de “The Big Bang Theory” ha seguido su carrera como comediante y le agregó música a su performance (Foto: Kate Micucci / Instagram)

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE KATE MICUCCI?

En su video en TikTok, Kate Micucci aparece caminando por los pasillos del hospital donde la operaron, con su gotero intravenoso, para afianzar la idea de que su lucha contra la enfermedad ha empezado bien.

Al parecer, todo apunta a que la salud de Micucci mejorará con el pasar de los días. La actriz estadounidense de “The Big Bang Theory” se mantiene optimista por el resultado de la operación a su pulmón.

¿CÓMO VER “THE BIG BANG THEORY”?

La serie “The Big Bang Theory” se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max, la cual en mayo pasa a llamarse Max. Para ver los capítulos completos, debes tener una suscripción e ingresar por este enlace.