La industria cinematográfica continúa brindándonos películas basadas en futuros distópicos y apocalípticos, y una de ellas es “Civil War”, dirigida por Alex Garland y protagonizada por Wagner Moura y Kirsten Dunst. En poco menos de 2 horas, esta película logra advertirnos sobre el agobiante futuro que podría traer consigo la inteligencia artificial, las armas nucleares y los experimentos en seres vivos. Sin embargo, ¿por qué su propio director ha decidido apartarse del género de ciencia ficción para contarnos esta apasionante trama llena de acción y drama? Descúbrelo en este artículo realizado por Depor.

En pleno 2024, el auge de la Inteligencia Artificial ha comenzado a notarse en las grandes industrias del planeta. Ya sea informática o medicina, e incluso las propias fuerzas armadas, el desarrollo de una interfaz artificial autónoma viene cobrando mayor relevancia conforme pasan los años. Garland sabe muy bien de esto y ha logrado plasmar una historia entretenida en su última gran película titulada “Civil War”.

Basado en un conflicto bélico en USA, la cual ha dividido al país a través del desorden, el error y las armas, el director nos da cuenta de los peligros que pueden surgir a través de conflictos gubernamentales que parecen estar más cerca de lo que parece.

De hecho, el director de “Civil War” también revela que esta cinta “Describe peligros que creo que son reales. No son alienes, son cosas que de verdad pueden suceder”, de acuerdo a su declaración al portal Sensacine.

Tengamos en cuenta que el director británico ha dirigido grandes producciones de ciencia ficción. Entre sus títulos más destacados están “Ex Machina” (2018), “Aniquilación” (2018), “Devs” (2020).

"Civil War" es la nueva película de A24 que tiene el mejor estreno de la productora en Estados Unidos. (Foto: A24)

No obstante, fue el propio director de cine quien pretende desligarse del rótulo de ciencia ficción con esta entrega cruda, distópica, apocalíptica, pero a su vez, perfectamente realista de cara a unos años. ¿Por qué?

TOTALMENTE SINCERO: ALEX GARLAND Y POR QUÉ DESCARTÓ LA CIENCIA FICCIÓN PARA “CIVIL WAR”

Aunque es una voz autorizada para hablar del género de ciencia ficción, Garland enfatiza que ya ha realizado suficientes películas en ese género, por lo que estuvo enfocado en contar una historia mucho más realista y cercana. “No era mi intención decir: ‘Ya he tenido suficiente ciencia ficción, ahora quiero hacer algo más presente en nuestro mundo’. La historia era una respuesta a una situación y la historia correcta tenía que ser algo bien fundado”.

En tanto, el cineasta cree que una cinta de ciencia ficción no tendría el mismo impacto que una con características más reales. “La ciencia ficción es muy buena para hablar de problemas del mundo real, es fantástica, pero, si piensas en una versión de esta historia ambientada en un planeta distante, con dos grupos de aliens teniendo un conflicto similar, la gente entendería la metáfora o la analogía, pero no les impactaría de la misma manera”, prosiguió.

A la par, el oriundo de Gran Bretaña considera que “Civil War” no se distancia tanto respecto al posible futuro que podría suceder en USA. “Tiene más que ver con lo que la película tiene que hacer y sentía que si la hubiera separado demasiado de la realidad hubiera sido más cómoda. Con este tema en cuestión no quería que fuera tranquilizador”.

En “Civil War”, las balas que devastan a los soldados y representan una amenaza para los protagonistas también impactan de lleno en el espectador. No solo se trata del impacto emocional profundo de la historia, sino que el director ha cuidado meticulosamente el sonido para que los tiroteos resuenen de manera poderosa en la sala de cine.

La cinta explora un futuro distópico donde Estados Unidos está en un caos político y social (Foto: DNA Films)

“He visto películas que involucran muchos tiroteos y lo que hacen es eliminar un poco la parte más desagradable y el impacto. Tienen maneras de hacerlo más tranquilo, extrañamente, más cómodo. No te ataca. Sentí que sería inapropiado si en esta película convirtiera el tiroteo en algo tranquilo, así que lo he hecho lo más parecido posible a la realidad que he podido”, comentó al citado medio Sensacine.

EL SONIDO ES IMPORTANTE: LA RELANCIA QUE TENDRÁN LOS EFECTOS SONOROS EN “CIVIL WAR”

Una de las cosas que debes tener en cuenta en esta película son los efectos que aparecen durante los momentos de tensión. El propio Garland comentó que ha querido eliminar dicha sensación cuando ocurren eventos importantes en la trama. “Conllevaba grabar los sonidos de los disparos, subirles el volumen más de lo habitual y eliminar los sonidos de las películas”, cuenta el cineasta.

“Eliminar la subbase que está debajo de las secuencias de acción que crean una especie de pesadez y drama, pero también hacen sentir al público que están en un lugar seguro. Sí, es una secuencia de acción, pero de una película, así que puedo relajarme y disfrutarla con palomitas. Si quitas esa subbase y solo dejas la agresión de los tiros, tiene un efecto diferente”, puntualiza el también encargado de “Sunshine: alerta solar”.

Kirsten Dunst en una escena de "Civil War", película de Alex Garland que muestra a Estados Unidos en caos (Foto: A24)

Finalmente, Garland da su opinión sobre lo que significa esta cinta y espera que todos los amantes del sétimo arte la encuentren entretenida. “Es una película, quiero que la gente la encuentre interesante y convincente, que sea una noche interesante en el cine, pero tiene ideas en ella que siento fuertemente”, concluyó.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.