Para numerosas personas, el número 13 podría evocar pensamientos de mala suerte; sin embargo, para Taylor Swift representa un presagio de acontecimientos positivos en camino. La reconocida cantante estadounidense guarda una fuerte conexión con este número, y en las próximas líneas te explicamos las razones que respaldan esta relación.

Taylor Alison Swift, nombre completo de la artista, empezó su carrera en el 2004, cuando solo tenía 15 años y su música se enfocaba en el género country.

Ahora, es una de las estrellas pop más famosas a nivel internacional, ha lanzado decenas de canciones exitosas y desde el 17 de marzo de 2023, dio inicio a “The Eras Tour”, una gira que ha agotado entradas en todas las ciudades donde se va a presentar.

Esto era de esperar, considerando su gran talento y la fuerte base de fanáticos que ha generado. Muchos han seguido no solo su música de cerca, sino también su vida personal, sus dificultades laborales y amorosas.

Algo que resalta para sus seguidores es que, constantemente, el número 13 acompaña a Taylor Swift e incluso ha llegado a dibujarlo en su mano antes de sus conciertos, tradición que empezó en el 2009 con su gira “Fearless”. A continuación, te explicamos el motivo.

Taylor Swift tiene escrito el número 13 en la mano (Foto: Taylor Swift / Instagram)

¿POR QUÉ EL NÚMERO 13 ES TAN IMPORTANTE PARA TAYLOR SWIFT?

El número 13 es importante para Taylor Swift, no solo porque es el día en el que nació, sino porque ha sido un presagio de buena fortuna para la cantante y ha estado presente en diversos momentos importantes de su vida.

Ella nació el 13 de diciembre de 1989, pero ha asegurado que ha visto este número tan presente en su vida que duda que sea una coincidencia.

“Nací el 13, cumplí 13 un viernes 13, mi primer álbum fue oro después de 13 semanas”, dijo en una entrevista con Jay Leno en “The Tonight Show”. “Mi primera canción en llegar al puesto número 1, tenía una intro de 13 segundos y ni siquiera lo hice a propósito. Además, cada vez que he ganado un premio en una ceremonia, me he sentado en la fila 13 o en la M, que es la treceava letra del abecedario. Cuando gané el Horizon Award en los CMA Awards, el productor se acercó a mí y me dijo: ‘salimos en 13 segundos’. Hay más números. La primera vez que toqué en ‘The Tonight Show’ fue un 13 de febrero de 2007″.

Después de tantas coincidencias, Taylor Swift ha decidido verlo como una señal y también ha empezado a incluirlo en su vida. Por ejemplo, está dentro de su nombre de usuario en Twitter @taylorswift13 y también ha estado escondido en algunos de sus lanzamientos musicales.