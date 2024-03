¡Referencias que dan gustos! Emma Stone, de 35 años, consiguió su segundo Oscar el domingo 10 de marzo por su interpretación en “Poor Things” el pasado domingo 10 de marzo. La actriz, que anteriormente había sido pareja de Andrew Garfield, se destacó como la Mejor Actriz Principal en la película dirigida por Yorgos Lanthimos. Eso sí, fue durante su conmovedor discurso en donde Stone hizo una referencia a la cantante Taylor Swift. Pero, ¿qué fue lo qué pasó exactamente? Pues, te lo cuento en esta nota gracias a Depor.

La gala de los Oscar 2024 celebrados este domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles tuvo varios momentos icónicos que difícilmente olvidemos. Desde el desnudo de John Cena, la coronación de “Oppenheimer” y hasta el error de Al Pacino fueron los ingredientes de una de las noches de gala más icónicas de los últimos años.

Uno de los momentos más estelares de la noche se dio cuando Emma Stone subió al estrado de los Oscar 2024 para recibir su premio a Mejor Actriz por “Poor Things”. Fue ahí que los asistentes a la ceremonia de la Academia notaron que la intérprete de 35 años había dado un discurso con un guiño a una de las cantantes más exitosas del globo: nada menos que Taylor Swift.

ASÍ FUE EL HOMENAJE DE EMMA STONE A TAYLOR SWIFT EN LOS PREMIOS OSCAR 2024

Todo se dio cuando Emma Stone acudió a recibir su estatuilla dorada por su papel en “Poor THings”. Tras ser aclamada como la intérprete más destacada, la también actriz de “La La Land” llamó la atención al final de su discurso al usar una frase que forma parte del repertorio de Taylor Swift.

“Sé que tengo que terminar, pero realmente sólo quiero agradecer a mi familia: mi mamá, mi hermano Spencer, mi papá, mi esposo Dave, los amo mucho”, dijo Stone al término de su discurso antes de “parafrasear” a Swift mientras recordaba a su hija Louise. “Y, lo más importante, mi hija, que cumplirá 3 años en tres días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. Te amo más que todo el cielo, niña mía”.

Para entender esta especie de homenaje debemos leer el discurso en inglés. Stone recordó a su primogénita con la frase “I love you bigger than the whole sky, my girl”, la cual hace referencia a uno de los sencillos de Swift llamado “Bigger Than the Whole Sky”, del disco “2022 Midnights”.

Mientras que Stone utilizó la frase durante su discurso para expresar su amor infinito por su hija, la canción de Swift parece abordar el dolor de una pérdida, como se evidencia en la letra: “Adiós, adiós, adiós/ Eras más grande que todo el cielo”. De hecho, Swift presentó la canción en vivo durante una parada del Eras Tour en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre, posiblemente en honor a una fan que falleció dos días antes después de asistir a su concierto.

¿LA FRASE ES DE TAYLOR SWIFT?

Según Billboard, es muy probable que Taylor Swift no sea la autora original de esa frase, aunque llegar a saber por completo la fuente primigenia es una tarea complicada. Algunos sugieren que guarda similitud con un poema de Emily Dickinson de 1862 que dice: “El cerebro es más ancho que el cielo”.

De todas maneras tengamos en cuenta que entre la actriz y la cantante hay una clara cercanía que data de hace años, además del rumor de que la canción de “Speak Now” (versión de Taylor) llamada “When Emma Falls in Love” fue escrita sobre la actriz.

Sea como fuere, los fanáticos de Swift actuaron de inmediato y se apresuraron a destacar la elección de palabras de Stone durante la noche del domingo tras su segunda estatuilla dorada, recurriendo a las redes sociales para expresar su emoción por la conexión.

Stone ganó el premio a Mejor Actriz superando a Lily Gladstone, Carey Mulligan, Sandra Hüller y Annette Bening, sus competidoras nominadas en la categoría.

En general, los Premios Oscar estuvieron marcados por el éxito de la película biográfica Oppenheimer de Christopher Nolan, que obtuvo el premio a Mejor Película, Mejor Actor (para Cillian Murphy), Mejor Director (para Nolan) y Mejor Actor de Reparto (para Robert Downey Jr), entre otros reconocimientos.