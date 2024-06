Si hay algo fascinante en “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) es la capacidad de la serie de HBO y Max de otorgarle características muy particulares a cada uno de sus personajes, haciendo que la producción se vuelva cada vez más compleja con el paso de los capítulos. Así, muchos fans del show se han dado cuenta de que Helaena Targaryen tiene el don de predecir el futuro... aún si este es muy oscuro para su familia. En ese sentido, ¿te gustaría conocer cuáles son las profecías de la joven que se han cumplido hasta ahora? Entonces, préstale atención a esta nota.

Vale precisar que Helaena está interpretada por Phia Saban, actriz que se ha robado cientos de aplausos gracias a su trabajo en el programa y, sobre todo, en el estreno de la segunda temporada.

Y es que cómo no conmoverse con los ojos aterrados de una madre que debe enfrentarse a una decisión de vida o muerte... dejándonos con la incertidumbre de saber qué más puede pasar en la historia.

LAS PROFECÍAS DE HELAENA QUE SE CUMPLIERON EN “HOUSE OF THE DRAGON”

1. “Tendrá que cerrar un ojo”

A lo largo de la primera temporada de “House of the Dragon”, vimos a un joven Aemond preocupado por no haber podido reclamar un dragón. Entonces, durante una conversación del chico con su madre, Helaena asegura que “tendrá que cerrar un ojo” (”He will have to close an eye”) para ganarse ese derecho.

Más tarde, el muchacho se pelea con Lucerys y pierde un ojo. Sin embargo, también ocurre algo increíble: Vhagar, el dragón más grande conocido en Westeros, le permite que sea su jinete.

2. La profecía de las arañas

En pleno funeral de Laena, Helaena ve una araña y le susurra a Aegon: “La mano gira el telar; carrete de verde, carrete de negro, dragones de carne, tejiendo dragones de hilo”.

De esta manera, la chica predice la guerra civil entre los ejércitos de Rhaenyra (Equipo Negro) y Alicent (Equipo Verde), que eventualmente se conocería como La Danza de los Dragones.

3. “Cuidado con la bestia bajo las tablas”

Tras la muerte de Viserys I, el Consejo Verde conspiró para reclamar el Trono de Hierro. Entonces, cuando Alicent se acerca para hablar con Helaena, esta última le advierte a su madre: “Cuidado con la bestia bajo las tablas” (”Beware the beast beneath the boards”)... algo que también había dicho en medio de la última cena del fallecido rey.

¿La predicción? Rhaenys y su dragón Meleys irrumpieron a través del piso del Dragonpit durante la coronación de Aegon, matando a muchos de los asistentes y sembrando el terror en el “Team Green”.

4. La profecía de las ratas

Mientras conversaba con Aegon, Helaena le dijo: “Tengo miedo. No de los dragones... sino de las ratas”. Sin embargo, sus profecías pasaron desapercibidas una vez más.

Tan solo tiempo después, Sangre y Queso irrumpen en la Fortaleza Roja con la intención de matar a Aemond para cobrar venganza por la muerte de Lucerys.

No obstante, los asesinos no dan con el príncipe, sino con Helaena y sus gemelos de seis años: Jaehaerys y Jaehaera. Por desgracia, la joven es obligada a señalar la identidad del heredero, mientras huye con su pequeña.... justo cuando se escucha la brutal decapitación del niño. ¡La chica ha vivido el terror en carne propia!

Helaena Targaryen amenazada por Sangre y Queso en una escena crucial de la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)