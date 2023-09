“Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon) es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, y dirigida por Martin Scorsese. El largometraje está basado en el libro de David Grann y es la sexta colaboración entre Scorsese y DiCaprio, así como la décima entre Scorsese y De Niro.

A continuación, te contamos la fecha de estreno de la cinta, el argumento, el reparto y también te compartimos el tráiler con increíbles escenas de la película que llega pronto a los cines.

¿Cuándo se estrena “Los asesinos de la luna” en los cines de Perú?

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone estará en los cines, incluyendo la sala IMAX desde el jueves 19 de octubre.

¿Cuándo se estrena “Los asesinos de la luna” en los cines de Estados Unidos?

En EE.UU. la cinta de Apple Original Films llegará a la pantalla grande el viernes 20 de octubre. Recuerda que para adquirir entradas debes consultar información en los cines más cercano a tu hogar.

¿Cuánto dura “Los asesinos de la luna”?

La película tendrá una duración de 206 minutos. Es decir más de tres horas, al igual que otros largometrajes como Oppenheimer que sigue en cartelera.

¿Cuál es el argumento de “Los asesinos de la luna”?

A principios del siglo XX, el petróleo aportó una fortuna a Osage Nation, convirtiendo, de la noche a la mañana, a sus pobladores en las personas más ricas del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo inmediatamente a intrusos blancos, que manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato.

Reparto de “Los asesinos de la luna”

Leonardo DiCaprio (Ernest Burkhart)

Robert De Niro (William Hale)

Jesse Plemons (Tom White)

Lily Gladstone (Mollie Burkhart)

Tantoo Cardinal (Lizzie Q)

Brendan Fraser (W.S. Hamilton)

John Lithgow (fiscal Leaward)

Cara Jade Myers (Anna Brown)

JaNae Collins (Reta)

Jillian Dion (Minnie)

William Belleau (Henry Roan)

Louis Cancelmi (Kelsie Morrison)

Jason Isbell (Bill Smith)

Sturgill Simpson (Henry Grammer)

Tatanka Means (John Wren)

Michael Abbott Jr. (Frank Smith)

Pat Healy (John Burger)

Scott Shepherd (Bryan Burkhart)

Gary Basaraba (William J. Burns)

Steve Eastin (juez Pollock)

Barry Corbin (Turton)

Katherine Willis (Myrtle Hale)

Tráiler de “Los asesinos de la luna”

¿En qué plataforma de streaming estará “Los asesinos de la luna”?

Hasta ahora no se ha anunciado nada al respecto, pero probablemente sea en Apple Tv+ si tenemos en cuenta que la cinta proviene de Apple Studios. Así que solamente queda esperar para saber más al respecto.

¿En qué libro está basada la película “Los asesinos de la luna”?

La cinta es una adaptación de Los asesinos de la luna. Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI (Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI), publicación del escritor estadounidense David Grann.

