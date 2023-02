“Los extraños” (”The Strays”) es una película de suspenso que llegará muy pronto a Netflix. La cinta marca el debut en la dirección de Nathaniel Martello-White, quien también escribió el guion. Además, se sabe que la actriz Ashley Madekwe es la protagonista del relato.

El film británico tiene una duración de 100 minutos y está producido por Valentina Brazzini, Tristan Goligher y Rob Watson. En ese sentido, busca sorprender a los suscriptores del servicio de streaming con los misterios de su historia.

¿Quieres conocer más detalles sobre el largometraje? A continuación, descubre de qué trata y cómo ver la película de Netflix “Los extraños”.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “LOS EXTRAÑOS”?

Este thriller narra cómo la vida perfecta y privilegiada de Neve, una mujer de clase media alta, empieza a desmoronarse tras la llegada de dos extraños a su tranquila comunidad. Cuando nuestra protagonista empieza a dudar de su cordura, acude donde su familia y amigos en busca de ayuda, pero se niegan a creerle.

Así se lee en la sinopsis oficial de “The Strays”: “Una mujer negra de piel clara, que lucha entre la clase trabajadora de Londres, huye abruptamente de sus problemas. Dieciocho años después, vive la vida perfecta en una ciudad elegante con un marido y dos hijos. Su acento, su nombre y su pelo son ahora diferentes, y se esfuerza por que ella y su familia vivan lo más acomodadamente posible”

“Pero la fachada empieza a resquebrajarse: No deja de ver a dos personas en su barrio, que está convencida de que no son de allí. Los amenazadores avistamientos la llevan al límite de su ingenio. Pero, ¿quiénes son?”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LOS EXTRAÑOS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS EXTRAÑOS” EN NETFLIX?

La película “Los extraños” se estrenará el miércoles 22 de febrero del 2023 a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST). De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Imagen promocional de la película "Los extraños" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA CINTA “LOS EXTRAÑOS”?

“The Strays” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

EL REPARTO DE LA PELÍCULA “LOS EXTRAÑOS”

Ashley Madekwe como Neve

Bukky Bakray como Abigail

Jorden Myrie como Marvin

Samuel Small como Sebastian

Maria Almeida como Mary

Justin Salinger como Ian