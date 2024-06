En serios aprietos se pusieron Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado ante la llegada de nuevas emociones a la sede central de Riley, y cómo no sentirse sorprendidos con sus nuevos compañeros: Ansiedad, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza, pues no son a lo que estaban acostumbrados. Así es “Inside Out 2″. Si eres de los que les gusta quedarse hasta el final de una cinta para ver si tiene alguna escena post-créditos, te comentamos que deberás hacerlo. Pero ¿qué significa? En esta nota, te lo contamos.

Cabe mencionar que este filme se ambienta nueve años después de la primera entrega y regresa con gran parte de las voces del elenco original, aunque las ausencias de figuras como Bill Hader (Temor) y Mindy Kaling (Desagrado), se hacen sentir.

Las nuevas emociones de Riley en "Inside Out 2" (Foto: Disney/Pixar)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “INSIDE OUT 2″

Para explicar qué sucedió, debemos mencionar lo que se vio en el filme. ¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! La escena post-crédito de “Inside Out 2″ nos muestra a Joy regresando a la Bóveda Secreta para liberar a Deep Dark Secret, pero todo da un giro radical cuando este le hace una confesión: él es la encarnación del recuerdo de Riley haciendo un agujero en una alfombra. Esto deja pensativa a Joy, pues pensaba que dicho momento fue cuando la chica orinaría en la piscina. Avergonzado por lo que dijo, Deep Dark Secret prefiere encerrarse nuevamente, sin que nadie logre liberarlo.

¿Qué significa? Aunque dicha escena post-créditos no menciona directamente que habrá una tercera película de “Inside Out”, sería suficiente para poder ver una nueva trama explorando más sobre el interior de la mente de la protagonista, no sólo de ella, también de sus padres, quienes tiene que lidiar con una adolescente, por lo que las emociones de todos estarán a flor de piel, de acuerdo con Screen Rant.

El mismo medio precisa que también sería un adelanto de una secuela para ver otras emociones nuevas, no solamente ansiedad, en la mente de Riley en su proceso de crecimiento: juventud y adultez.

Ahora, si nos centramos en la Bóveda Secreta, donde se encuentra Deep Dark Secret, es posible que descubramos cosas que desconocíamos por completo de la protagonista. ¿Qué será lo que no quiere que nadie se entere y prefiere guardarlo en lo más profundo de su ser? Eso lo veríamos en una siguiente entrega para ver la continuidad en la vida de Riley.

Habrá que esperar una confirmación oficial de una posible tercera parte del filme para comenzar a analizar más lo que se vendría en un futuro para “Inside Out”.