“Los Juegos del Hambre” (The Hunger Games) es el nombre de una saga de películas (cuatro largometrajes) basada en una trilogía de libros (Los juegos del hambre, En llamas y Sinsajo) creados por Suzanne Collins, escritora y guionista estadounidense.

Las publicaciones cuentan historia de una adolescente de 16 años llamada Katniss Everdeen que vive con su mamá y hermana de de 12 años en el distrito doce de la nación de Panem.

Lamentablemente en el lugar cada año, un chico y una chica entre 12 y 18 años son elegidos para representar al distrito en una competencia llamada “Los Juegos del Hambre”. En este evento, los adolescentes deben pelear a muerte con otros adolescentes de ese rango de edad.

De acuerdo con el libro, la idea de ese enfrentamiento nació como una forma de castigo por una revuelta que los 12 distritos intentaron realizar años atrás y que no obtuvo los resultados que los ciudadanos esperaban.

La saga está protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, aunque en los diferentes largometrajes también han participado actores como Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Lenny Kravitz, Donald Sutherland, Alexander Ludwig, Isabelle Fuhrman y Amandla Stenberg.

La primera película se estrenó en el 2012 y la cuarta (el tercer libro fue divido en dos entregas) en el 2015. Todas fueron grandes éxitos de taquilla gracias a los miles de fanáticos, así que el lanzamiento de una precuela que llega en el 2023 ha encantado a los seguidores de la historia.

En ese sentido y para que vayas preparándote para el lanzamiento de la adaptación de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), libro y precuela de la historia que fue publicada en el 2020, a continuación, te contamos en qué streaming se encuentra cada una de las cintas de la saga.





Los juegos del hambre

Trata sobre cómo una joven de 16 años llamada Katniss decide ofrecerse de voluntaria en “Los Juegos del Hambre” para que su hermana que había sido elegida y es pequeña no participe. Este evento que consiste en que una chica y un chico entre 12 y 16 años que viven en alguno de los 12 distritos que conforman la nación de Panem deben pelear y asesinar a sus contrincantes para que uno de ellos sea el gran vencedor. La película se encuentra en Netflix, HBO Max y Apple Tv.





Los juegos del hambre: en llamas

Esta cinta es la segunda entrega de la saga. La adaptación muestra cómo Katniss debe participar nuevamente en “Los Juegos del Hambre”, pero no estará sola porque junto a ella se encuentra Peeta, también ganador de la edición anterior de el evento y ciudadano del distrito 12. La cinta está disponible en Prime Video y Lionsgate.





Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1

La verdad detrás de “Los Juegos del Hambre” ha sido revelada por Katniss y sus amigos, así que ahora ella y algunas personas se encuentran a salvo en el distrito 13; sin embargo, ella no puede estar tranquila porque Peeta fue capturado por el Capitolio. La entrega se encuentra en Prime Video y Lionsgate.





Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2

Peeta ha sido rescatado y se encuentra nuevamente junto a Katniss en el Distrito 13. Aunque, no todo es felicidad para ambos porque las torturas a las que fue sometido por el Capitolio han ocasionado que no recuerde el gran amor que siente por la protagonista de la historia y ahora la considere un ser peligroso. La película se encuentra disponible en Prime Video, Star Plus y Lionsgate.





Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes





¿Cuándo se estrena “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” en Perú?

La cinta estará disponible en los cines peruanos desde el 16 de noviembre del 2023. La película es una precuela de la saga de “Los Juegos del Hambre”.





¿Qué día se estrena “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” en Estados Unidos?

La película llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de noviembre del 2023. La cinta es una adaptación del libro “The Ballad of Songbirds and Snakes” que se estrenó en el 2020.





¿Cuánto dura “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”?

La adaptación cinematográfica de “The Ballad of Songbirds and Snakes” va a tener una duración de 130 minutos.





¿De qué trata “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”?

La película está ambientada más de 60 años de los acontecimientos ocurridos en “Los Juegos del Hambre” y trata sobre cómo un Coriolanus, el reconocido líder del Capitolio, se convierte en un ser frío y que solamente se preocupa por sus intereses.





Reparto de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”

Tom Blyth (Coriolanus “Coryo” Snow)

Rachel Zegler (Lucy Gray Baird)

Josh Andres Rivera (Sejanus Plinth)

Hunter Schafer (Tigris Snow)

Jason Schwartzman (Lucretius “Lucky” Flickerman)

Peter Dinklage (Casca Highbottom)

Viola Davis (Dra. Volumnia Gaul)

Burn Gorman (comandante Hoff)

Fionnula Flanagan (abuela de Coriolanus Snow)

Ashley Liao (Clemensia Dovecote)

Isobel Jesper Jones (Mayfair Lipp)

Dakota Shapiro (Billy Taupe)

Vaughan Reilly (Maude Ivory)

George Somner (Spruce)

Carl Spencer (Smiley)

Scott Folan (Beanpole)

Honor Gillies (Barb Azure)

Eike Onyambu (Tam Amber)

Konstantin Taffet (Clerk Carmine)

Michael Greco (Strabo Plinth)

Daniela Grubert ( Mrs. Zócalo)





Tráiler de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”









