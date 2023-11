“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” en su idioma original), dirigida por Francis Lawrence a partir de un guión de Michael Lesslie y Michael Arndt, es la precuela de la popular saga protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

El rodaje de la cinta basada en la novela de 2020 de Suzanne Collins, que se ambienta 64 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue los acontecimientos que llevaron a un joven Coriolanus Snow en el camino para convertirse en el líder tiránico de Panem, comenzó en Wrocław, Polonia, el 11 de julio de 2022 y finalizó en Berlín, Alemania, el 5 de noviembre de 2022.

Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera y Viola Davis son los protagonistas de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, que cuenta con elenco conformado por actores como Fionnula Flanagan, Ashley Liao, Max Raphael, Zoe Renee, Nick Benson George Somner, Mackenzie Lansing y Cooper Dillon.

Tom Blyth como Coriolanus Snow y Rachel Zegler como Lucy Gray Baird en “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes” (Foto: Lionsgate)

¿CÓMO VER “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”?

“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” se estrenará el viernes 17 de noviembre de 2023 en los cines de Estados Unidos. Mientras que a América Latina llegará un día antes, es decir, el jueves 16 de noviembre.

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en México: 16 de noviembre de 2023

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en Perú: 16 de noviembre de 2023

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en Colombia: 16 de noviembre de 2023

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en Argentina: 16 de noviembre de 2023

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en España: 17 de noviembre de 2023

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en Reino Unido: 16 de noviembre de 2023

Fecha de estreno de “The Ballad of Songbirds and Snakes” en Japón: 22 de diciembre de 2023

SINOPSIS DE “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”, “años antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem, Coriolanus Snow, de dieciocho años, es la última esperanza para su linaje que se desvanece, una familia alguna vez orgullosa que ha caído en desgracia en un Capitolio de la posguerra.

Con la décima edición anual de Los juegos del hambre acercándose rápidamente, el joven Snow se alarma cuando le asignan la mentoría de Lucy Gray Baird, el tributo femenino del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray capta la atención de toda Panem cantando desafiante durante la ceremonia de cosecha, Snow cree que podría ser capaz de cambiar las probabilidades a su favor.

Uniendo sus instintos para el espectáculo y su recién adquirida astucia política, la carrera contra el tiempo de Snow y Lucy Gray para sobrevivir revelará en última instancia quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente”.