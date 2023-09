Tras “Love Is Blind: After the Altar 4″, que se estrenó el 1 de septiembre de 2023 y mostró lo que pasó con las parejas de la cuarta entrega del reality, Netflix presenta la quinta temporada de “Love Is Blind” (“El amor es ciego” en español), que llegará a la popular plataforma de streaming el viernes 22 de septiembre.

Una vez más, los coanfitriones Nick y Vanessa Lachey serán los encargados de guiar a un nuevo grupo de hombres y mujeres dispuestos a conocer a las personas con las que podrían llegar al altar. La nueva entrega cuenta con 10 capítulos y tiene lugar en Houston.

La quinta temporada de “Love Is Blind” tiene un total de 28 participantes, de entre 25 y 34 años. Una vez que las parejas se formen tendrán solo unas semanas hasta llegar al altar y responder la gran pregunta.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 5 DE “LOVE IS BLIND”?

1. Aaliyah

Edad: 29 años

Ocupación: Enfermera de viaje de UCI.

Aaliyah es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

2. Carter

Edad: 30 años

Ocupación: Construcción

Carter es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

3. Chris

Edad: 28 años

Ocupación: Gerente de proyectos de desarrollo comercial.

Chris es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

4. Connor

Edad: 31 años

Ocupación: Geocientífico

Connor es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

5. Efraín

Edad: 27 años

Ocupación: Venta de software

Efrain es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

6. Enoc

Edad: 27 años

Ocupación: Asesor financiero

Enoch es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

7. Erica

Edad: 27 años

Ocupación: Gerente de marketing

Erica es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

8. Ernesto

Edad: 32 años

Ocupación: Gerente de cadena de suministro, petróleo y gas

Ernesto es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

9. Izzy

Edad: 31 años

Ocupación: Ventas

10. Jared (“JP”)

Edad: 32 años

Ocupación: Bombero

Jared es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

11. Jarred

Edad: 34 años

Ocupación: Director universitario

12. Johnie

Edad: 32 años

Ocupación: Abogada

13. Josh

Edad: 32 años

Ocupación: Representante de ventas

Josh es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

14. Justice

Edad: 28 años

Ocupación: Entrenador personal

15. Linda

Edad: 32 años

Ocupación: Reclutadora de talento

16. Lydia

Edad: 32 años

Ocupación: Geóloga

Lydia es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

17. Maris

Edad: 30 años

Ocupación: Especialista en RRHH

18. Mayra

Edad: 25 años

Ocupación: Ministra

Mayra es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

19. Miltón

Edad: 25 años

Ocupación: Ingeniero petrolero

Milton es uno de los participantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

20. Miriam

Edad: 32 años

Ocupación: Científica

Miriam es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

21. Paige

Edad: 32 años

Ocupación: Estilista

Paige es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

22. Renee

Edad: 32 años

Ocupación: Veterinario

Renee es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

23. Robert

Edad: 30 años

Ocupación: Profesor de educación especial

24. Shondra

Edad: 32 años

Ocupación: Auxiliar de vuelo

Shondra es una de las concursantes de la temporada 5 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

25. Stacy

Edad: 34 años

Ocupación: Directora de operaciones

26. Taylor

Edad: 26 años

Ocupación: Maestra

27. Uche

Edad: 34 años

Ocupación: Abogado / Emprendedor

28. Estefania

Edad: 30 años

Ocupación: Profesora/Bailarina