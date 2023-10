Las películas del tipo “enemies to lovers” (relaciones de amor y odio) son de las favoritas de muchas personas alrededor del mundo. Por eso, es usual que ocupen el ranking de las más vistas en Netflix y ese es el caso de la cinta que te recomendamos hoy.

“El amor está en el aire” (título original: “Love Is in the Air”) es una comedia romántica del director Adrian Powers, también conocido por obras como “A Royal in Paradise”.

El film llegó a Netflix el pasado jueves 28 de septiembre del 2023, día en el que ocupó el primer puesto del Top 10 de la plataforma.

Vale precisar que el largometraje está protagonizado por Delta Goodrem, cantante de pop australiana que fue jurado del reality “The Voice Australia”. A ella la acompañan los intérpretes Joshua Sasse, Roy Billing y Steph Tisdell en el reparto.

Además, se sabe que las tomas exteriores del largometraje se grabaron íntegramente en Queensland (Australia), teniendo el apoyo del gobierno de aquella ciudad.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“El amor está en el aire” narra la historia de Dana (Goodrem), una piloto de hidroavión ferozmente independiente que trabaja entregando correo y otros suministros.

Mientras ella lucha por mantener a flote su negocio familiar, recibe la visita de William (Sasse), un hombre enviado para evaluar los gastos financieros de la empresa con el fin de determinar si su negocio debe continuar.

La situación se complica cuando nuestra protagonista empieza a enamorarse de su enemigo potencial. ¿El amor saldrá adelante pese a sus diferencias?

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LOVE IS IN THE AIR”

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR”?

Como mencionamos previamente, “El amor está en el aire” está disponible en el catálogo de Netflix. Para disfrutar de la producción, solo necesitas tener tu suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “LOVE IS IN THE AIR”?