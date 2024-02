“Madame Web” es la cuarta película del Universo Spider-Man de Sony. La cinta dirigida por SJ Clarkson a partir de un guion que coescribió con Claire Parker y el equipo de redacción de Matt Sazama y Burk Sharpless se basa en el personaje del mismo nombre de Marvel Comics, y fue producida por Columbia Pictures y Di Bonaventura Pictures en asociación con Marvel Entertainment y TSG Entertainment.

La cinta de superhéroes, que se grabó de mediados de septiembre hasta finales de diciembre de 2022, se centra en la historia de origen de Cassandra Webb, una de las heroínas más enigmáticas de la editorial Marvel. Además, tiene a Dakota Johnson como protagonista, junto a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts y Adam Scott.

La premiere de “Madame Web” se realizó en el Regency Village Theatre en Westwood, Los Angeles el 12 de febrero de 2024 y llega a los cines de Estados Unidos y de algunos países de América Latina el 14 de febrero. Por lo tanto, los fanáticos del Spider-Verse se preguntan si tendrá al menos una escena post-créditos.

Dakota Johnson interpreta a Cassandra Webb, que tiene poderes de clarividencia, en la nueva película “Madame Web” (Foto: Sony Pictures Releasing)

“MADAME WEB”, ¿CUENTA CON ALGUNA ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Madame Web”, que tiene una duración de 116 minutos, no tiene ninguna escena posterior a los créditos, es decir, no es necesario que permanezcan en tu butaca tras la última secuencia, a menos que quieras conocer los nombres de las personas involucradas en la película.

Aunque las escenas post-créditos son algo característico de las cintas Marvel y de superhéroes, este no es el caso, lo que es una sorpresa para los fans, ya que esperaban alguna pista sobre nuevos proyectos del Universo Spider-Man.

De hecho, algunos esperaban que la película que presenta la historia de la clarividente Cassandra ‘Cassie’ Webb, personaje que apareció por primera vez en los cómics en 1980, sirviera como introducción a una potencial película de Spider-Woman/Spider-Women.

SINOPSIS DE “MADAME WEB”

De acuerdo con la descripción oficial, “mientras tanto, en otro universo… En un cambio del género típico, ‘Madame Web’ cuenta la historia independiente del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. El thriller de suspenso está protagonizado por Dakota Johnson como Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que puede Tiene habilidades clarividentes. Obligada a enfrentar revelaciones sobre su pasado, forja una relación con tres mujeres jóvenes destinadas a futuros poderosos... si todas pueden sobrevivir a un presente mortal”.

TRÁILER DE “MADAME WEB”

REPARTO DE “MADAME WEB”

Dakota Johnson como Cassandra Webb / Madame Web

Sydney Sweeney como Julia Carpenter

Celeste O’Connor como Mattie Franklin

Isabela Merced como Anya Corazón

Tahar Rahim como Ezekiel Sims

Mike Epps como O’Neil

José María Yazpik como Santiago

Emma Roberts como Mary Parker

Adam Scott como Ben Parker