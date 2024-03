Pese a las altas expectativas que se tenía sobre “Madame Web”, al final resultó ser un verdadero fracaso, por lo que la crítica no tardó en destruirla, algo que no pasó desapercibido por Dakota Johnson, la protagonista del filme, quien se pronuncio al respecto.

Cabe mencionar que el filme cuenta la historia de Cassandra Webb, una superhéroe mutante que explora sus primeros años y la comprensión inicial de sus extraordinarios poderes como poder ver el futuro, lo que la llevará a embarcarse en una misión para salvar a un grupo de chicas de un enigmático asesino, cuyos vínculos con la muerte de su madre se revelan de manera intrigante.

Dakota Johnson y Sydney Sweeney llegan al estreno de "Madame Web" de Sony en Los Ángeles, California, el 12 de febrero de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿QUÉ DIJO DAKOTA JOHNSON SOBRE LA DURA CRÍTICA A “MADAME WEB”?

Tras las críticas negativas al filme, Dakota Johnson fue directa en señalar lo que piensa, pero lo que más llamó la atención es que dijo que no fue una sorpresa para ella. “Desafortunadamente, no me sorprende que esto haya sucedido como lo ha hecho”, señaló en una entrevista a Bustle.

Explicó que la razón del fracaso se debe a que a diferencia de las grandes películas en las que interviene un cineasta y un equipo de artistas, ahora hay algunas producciones en las que las decisiones las toman los comités.

“No se puede hacer arte basado en números y algoritmos. Durante mucho tiempo he tenido la sensación de que el público es extremadamente inteligente y los ejecutivos han empezado a creer que no lo son. El público siempre podrá detectar tonterías. Incluso si se empiezan a hacer películas con IA, los humanos no van a querer verlas”, precisó.

A pesar de lo mal que le ha ido a la cinta, Johnson señaló que esto le ha servido de experiencia en este tipo de producciones, aunque no se siente bien estar en una película que ha sido considerada como caótica.

“Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y eso lo sé ahora. Pero a veces en esta industria, te registras en algo, y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: ‘Espera, ¿qué?’ Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje y, por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo”, precisó.