El deceso de Matthew Perry fue un duro golpe para sus fans alrededor del mundo. El entrañable actor de “Friends” falleció el pasado 28 de octubre del 2023, a los 54 años, dejando un gran vacío en todos los que disfrutaron de su presencia en la famosa sitcom estadounidense. Así, quizá te gustaría recordarlo con las escenas más memorables y divertidas de Chandler. Por ello, en esta nota, reuní 10 de los mejores episodios del querido personaje ficticio.

Como sabemos, Perry fue uno de los protagonistas de “Friends”, al lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Todos juntos, a lo largo de 10 exitosas temporadas, nos invitaron a ser parte de la vida de Rachel, Monica, Phoebe, Joey Tribbiani, Chandler y Ross, seis jóvenes neoyorquinos unidos por una divertida amistad y el célebre Central Perk.

LOS MEJORES CAPÍTULOS DE CHANDLER EN “FRIENDS”

10. En el que se quedó encerrado en un cajero

Uno de los mejores capítulos de la primera temporada fue aquel en el que Chandler queda atrapado en un cajero automático al lado de Jill Goodacre, famosa modelo de Victoria’s Secret. Probablemente, no había espacio para más incomodidad... ¡él hasta se comió un chicle que encontró por allí!

¿Cuál es el episodio? S01E07 - “The One With The Blackout”

9. En el que aparece Julia Roberts

Matthew Perry y Julia Roberts fueron pareja en la vida real, entre 1995 y 1996, por lo que la participación de la estrella de cine fue de las más especiales en el show. Ella interpretaba a Susie “Underpants” Moss, ex compañera de clase de Chandler que buscaba “venganza”.

¿Cuál es el episodio? S02E13 - “The One After the Superbowl: Part 2″

8. En el que estuvo en una caja

Chandler pasó casi todo este capítulo en una caja de madera, tratando de ganarse el perdón de Joey. Lo curioso es que descubrimos que hasta su dedo era gracioso.

¿Cuál es el episodio? S04E08 - “The One with Chandler in a Box”

7. En el que trata de librarse de Janice

Janice, interpretada por Maggie Wheeler, fue la exnovia de Chandler que tenía un irritante tono de voz. Él nunca tuvo el valor de romper con ella, por lo que llegó al límite de comprar un boleto de avión a Yemen para escapar de la mujer.

¿Cuál es el episodio? S04E15 - “The One with All the Rugby”

6. En el que “salva” a Mónica de la medusa

En un viaje a la playa, una medusa picó a Mónica. Entonces, guiándose de uno de los mitos más populares al respecto, Chandler se ofrece orinar sobre su pierna. El rey de la incomodidad seguía sumando anécdotas a su lista.

¿Cuál es el episodio? S04E01 - “The One with the Jellyfish”

5. En el que compiten por el departamento

Joey y Chandler compiten en una trivia contra Mónica y Rachel, teniendo como premio el departamento de las chicas. ¿El resultado? Uno de los momentos más geniales de la historia de la televisión, con un inolvidable grito de Courteney Cox incluido.

¿Cuál es el episodio? S04E12 - “The One with the Embryos”

4. En el que besa a todas las chicas

La relación de Chandler y Mónica fue un secreto durante mucho tiempo, por lo que ambos tuvieron que atravesar algunos momentos hilarantes en su esfuerzo por ocultar su amor. Así, en este capítulo, él se despide de su novia con un beso, olvidándose de que Rachel y Phoebe desconocían su noviazgo. ¿Su reacción inmediata? Besar a sus amigas para no “levantar sospechas”.

¿Cuál es el episodio? S05E02 - “The One with All the Kissing”

3. En el que Ross descubre su noviazgo

Eventualmente, el grupo de amigos se entera de la relación entre Mónica y Chandler. Sin embargo, el momento en el que Ross lo descubre quedará para siempre en la memoria de cientos de fanáticos.

¿Cuál es el episodio? S05E14 - “The One Where Everybody Finds Out”

2. El de la pedida de matrimonio

Mónica y Chandler protagonizaron una de las propuestas de matrimonio más románticas de la historia de la ficción. En su propia casa y con las reacciones más genuinas de dos jóvenes enamorados... ¡este es el momento que hizo llorar a miles!

¿Cuál es el episodio? S06E24 - “The One with the Proposal”

1. El último de la serie

Antes de que “Friends” llegue a su gran final, con Mónica y Chandler mudándose con su gemelos, Rachel sugiere que vayan a tomar un café. Entonces, el personaje de Matthew Perry pronuncia el último chiste del show: “¿Dónde?”. Así se despedía para siempre de nuestras pantallas.

¿Cuál es el episodio? S10E17 - “The Last One”

¿CÓMO VER LA SERIE “FRIENDS”?

Las 10 temporadas de “Friends” están disponibles en HBO Max alrededor del mundo. Por lo tanto, solo necesitas de una suscripción activa al servicio de streaming para disfrutar de la producción.