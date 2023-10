El fallecimiento de Matthew Perry ha enlutado a Hollywood. El recordado actor que le dio vida a Chandler Bing en “Friends” partió a la eternidad el sábado 28 de octubre del 2023, a los 54 años de edad, entristeciendo a sus fans y seres queridos. Como podrás imaginar, a lo largo de su carrera, él no solo se ganó el respaldo de sus seguidores, sino también una gran fortuna. Por ello, en esta nota, te revelamos a cuánto asciende el patrimonio que la estrella le deja a sus herederos.

Vale precisar que la mayoría de millones que Matthew Perry acumuló en vida provienen de los ingresos de la famosa serie que protagonizó al lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Solo para que te des una idea: el artista llegó a cobrar 800 mil dólares por cada episodio de las temporadas 7 y 8, y hasta un millón de dólares por cada capítulo de la novena y décima entrega.

¿En total? Se presume que se llevó aproximadamente 90 millones de dólares por su trabajo como el divertido y querido Chandler.

LA INMENSA FORTUNA QUE DEJÓ MATTHEW PERRY

De acuerdo con el portal Celebrity Networth, Matthew Perry dejó un patrimonio neto de 120 millones de dólares al momento de su muerte.

Si bien gran parte de la fortuna proviene de su salario como actor de “Friends”, se sabe que también logró acumular entre 10 y 20 millones de dólares en regalías de la serie.

Además, participó en otros proyectos audiovisuales que gozaron de relativo éxito, como “The Whole Nine Yards”, “17 Again” y “Fools Rush In”.

Por si fuera poco, su libro “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir” (2022) se convirtió en best seller, gracias a las numerosas ventas en Amazon y en The New York Times.

LAS PROPIEDADES QUE ADQUIRIÓ MATTHEW PERRY

Más allá de la industria del entretenimiento, Matthew Perry fue conocido por su participación en el mercado inmobiliario.

Entre 2015 y 2021, vendió cuatro propiedades en California, que superaban el valor de 10 millones de dólares cada una.

Cabe resaltar que la última vivienda que adquirió fue una casa en Hollywood Hills, por la que pagó cerca de 5 millones de dólares en junio del 2023.

LOS HEREDEROS DE MATTHEW PERRY

Como Matthew Perry no tuvo hijos, todo parece indicar que sus padres serán los principales beneficiarios de la herencia. Ellos son John Bennett Perry (actor) y Suzanne Langford (exsecretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau).