“Friends” se convirtió a lo largo de una década en una de las series más exitosas de todos los tiempos. Cómo olvidar a aquel grupo de seis amigos enfrentándose a todo tipo de situaciones, pero sacándonos una carcajada por la forma cómo toman las cosas que les van ocurriendo. Debido a que cada personaje se robó parte de nuestros corazones, la muerte de Matthew Perry, nos dejó destrozados.

Así como él, hay otros actores que también partieron de este mundo; motivo por el cual, los recordamos en esta nota. ¿De quiénes se trata? A continuación, te lo damos a conocer.

MATTHEW PERRY – CHANDLER BING

En "Friends", Matthew Perry interpreta a Chandler Bing (Foto: NBC)

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing, un joven sarcástico que tiene un buen sentido del humor. El actor dejó de existir a los 54 años el 28 de octubre de 2023 en circunstancias que se investigación. Las primeras informaciones señalan que se ahogó, luego haber sufrido un paro cardiaco.

JAMES MICHAEL TYLER - GUNTHER

Gunther es el encargado del Central Perk en "Friends" (Foto: NBC)

James Michael Tyler tuvo el papel de Gunther, el encargado del Central Perk que sentía un gran amor no correspondido por Rachel Green. El 21 de junio de 2021, el actor estadounidense reveló que padecía cáncer de próstata en fase avanzada, poco más de cuatro meses después, el 24, perdió la batalla contra dicha enfermedad a los 59 años.

RON LEIBMAN – LEONARD GREEN

Leonard Green es el padre de Rachel en "Friends" (Foto: NBC)

Ron Leibman interpretó a Leonard Green, el autoritario padre de Rachel; en la serie es un cirujano al que no le simpatiza mucho Ross, el novio de su hija. El actor estadounidense dejó de existir a los 82 años por complicaciones de neumonía el 6 de diciembre de 2019.

MAX WRIGHT – TERRY

Terry es el gerente de Central Perk en "Friends" (Foto: NBC)

Max Wright dio vida a Terry, el gerente en Central Perk que no dudaba en decirle a Rachel lo terrible camarera que era. El histrión murió a causa del cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en 1995, y aunque se trató con éxito, esta finalmente logró derrotarlo y acabar con su vida a los 75 años el 26 de junio de 2019.

PAXTON WHITEHEAD – SR. WALTHAM

El Sr. Waltham es uno de los jefes de Rachel en "Friends" (Foto: NBC)

Paxton Whitehead interpretó al Sr. Waltham, el jefe de Rachel, quien aparece en “The One with Rachel’s Crush” y “The One with Joey’s Dirty Day”. El actor dejó de existir a los 85 años el 16 de junio de 2023. Él había sido internado tras sufrir una caída, lo que agravó su salud.