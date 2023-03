En el noveno aniversario de la desaparición del vuelo del Malaysia Airlines MH370, Netflix estrenó la docuserie británica “MH370: El avión que desapareció” (“MH370: The Plane That Disappeared” en su idioma original), que explora uno de los misterios sin resolver más intrigantes de los últimos años.

El 8 de marzo de 2014, el avión MH370, comandado por Zaharie Ahmad Shah, que llevaba a 239 personas a bordo y se dirigía desde Kualaa Lumpur (Malasia) hasta Pekín (China), en un vuelo que solo duraría cinco horas, desapareció de los radares.

La última comunicación con tierra registrada del avión Boeing 777-200ER fue a la 1:20 a. m. (hora de Vietnam). Desde entonces, han surgido hipótesis y teorías que van de lo más o menos plausible. Se habla de un incendio en la cabina, un ataque terrorista, un agujero negro e incluso de una abducción.

Una de las entrevistadas en la serie documental "MH370: el avión que desapareció" (Foto: Netflix)

TEORÍAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL VUELO DEL MALAYSIA AIRLINES MH370

Abducción extraterrestre

Las opciones de meteorito o abducción extraterrestre entran en la categoría de las teorías más descabelladas sobre la desaparición del vuelo del Malaysia Airlines MH370. Aunque resulta improbable, algunos creen que la aeronave fue secuestrada por extraterrestres quienes utilizaron a los pasajeros para poder realizar estudios sobre la raza humana.

Agujero negro

Don Lemon, presentador de CNN, preguntó a una experta sobre la posibilidad de que el avión pudiera haber sido absorbido por un agujero negro.

“Un pequeño agujero negro absorbería todo nuestro universo, así que sabemos que no es eso. El Triángulo de las Bermudas es a menudo el clima. Y ‘Lost’ es un programa de televisión. Así que creo: siempre me gustan las cosas para las que hay un historial de datos, hacer números. Así que para mí esos no están ahí”, señaló en su momento Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte de EE. UU.

Suicidio del capitán

Una de las teorías que más fuerza ha tenido es que Zaharie Ahmad Shah, el capitán del avión, se habría suicidado. De acuerdo a las investigaciones, el piloto habría hecho algunas maniobras para que se perdiera el rastro del avión. Además, la aeronave habría sido despresurizada y puesta en piloto automático hasta que el combustible se acabara y caiga.

Esta teoría cobró más fuerza cuando descubrieron un simulador de vuelos con el mismo camino que tendría MH370 en casa del capitán, y cuando el 23 de marzo de 2015, un piloto de Germanwings hizo exactamente eso mismo sobre los Alpes franceses.

Sin embargo, la periodista francesa Florence de Changy investigó la información que rodeó el misterio y escribió el libro “The Disappearing Act”, donde explicó que el avión cuenta con un aparato que permite trazar su ruta, así que si los pilotos hubieran querido simplemente desaparecer el avión, lo habrían apagado.