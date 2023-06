Spider-Man es una de esas franquicias gigantescas del mercado que merecen tener su propio universo cinematográfico. De eso se ha encargado Sony con el estreno de las tres películas que comparte junto a Marvel y son protagonizadas por el actor Tom Holland. Además, el actor ha interpretado a Peter Parker en otras cintas del UCM, como Endgame o Infinity War.

Como si esto fuera poco, la productora también trabaja en desarrollar un universo alterno con los villanos que giran alrededor del héroe arácnido, como Venom y Morbius. Pero no nos podemos olvidar de Miles Morales, quien ha protagonizado el juego de PlayStation 5 y también sus propias películas animadas.

En estos momentos, se proyecta en cines “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, la segunda parte de la historia de Morales. Allí, vemos que el personaje debe enfrentar su destino y su pasado, ya que en un inicio él no estaba destinado a convertirse en Spider-Man, sino en el Merodeador.

¿Nuevas películas de Spider-Man?

Mientras que los fans disfrutan de esta película, Sony anunció el jueves 15 de junio dos nuevos proyectos cinematográficos. Por el momento, se mantiene en reserva los nombres, argumentos y reparto o si son películas animadas, pero ya se conocen las fechas.

El 8 de noviembre de 2024 se estrenará una nueva cinta, fecha que en un inicio fue elegida para la proyección de Deadpool 3. La segunda película llegará a los cines el 27 de junio de 2025. Tras este anuncio se desataron olas de teorías sobre cuáles serían las producciones pendientes.

Algunos creen que se trata de “El Muerto”, una cinta que iniciará su rodaje a mitad de 2023 y contará con la presencia de Bad Bunny. También podría tratarse de la tercera entrega de Venom, en donde se contará alguna historia posterior a la aparición de Carnage.

¿Tom Holland volverá? Siempre hay una ventana abierta para el regreso de Holland como Peter Parker, pero el actor confirmó que se tomaría un descanso de su papel en el UCM tras “No Way Home”, uno de los proyectos más ambiciosos de Sony y Marvel.

“No puedo hablar de eso, pero puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos puesto las reuniones en pausa en solidaridad con los escritores. Ha habido múltiples conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas”, comentó el actor para el medio Variety.

Tom Holland como Peter Parker (Foto: Marvel Studios / Pascal Pictures / Columbia Pictures.)

