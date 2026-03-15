En cuestión de horas, las luces del mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood volverán a encenderse para celebrar a la élite del cine mundial. Este domingo 15 de marzo, desde Los Ángeles, las mayores estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja en una nueva edición de los Premios Óscar de la Academia (7 pm ET / 4 pm PT; 18:00 horas del Tiempo del Centro de México) . Mientras el mundo cinéfilo contiene la respiración a la espera de saber quién alzará la estatuilla dorada, una misma pregunta recorre millones de hogares: ¿en qué canal pasan los Oscars 2026? Si tú también quieres seguir la gala en vivo y sin perderte ningún detalle, aquí tienes la guía definitiva con todos los canales y opciones de transmisión en Estados Unidos, México, España y otros países.

En Estados Unidos, la ceremonia de los Oscars se verá por la cadena ABC, tanto en señal abierta como a través de los principales cableoperadores, mientras que plataformas como Hulu, FuboTV y Disney+ ofrecerán la transmisión por streaming.

En América Latina, TNT Latinoamérica y HBO Max llevarán las imágenes de los Premios Óscar 2026 en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Si te encuentras en España, el dial 15 de Movistar Plus+ tiene los derechos para televisar la gala dentro del especial “Los Óscar por M+”, conducido por María Gómez, junto a Cristina Teva, María Escoté, Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

En el Reino Unido, ITV1 e ITVX emitirán el programa completo de los Premios óscar, desde la alfombra roja hasta la entrega final de la codiciada estatuilla.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmiten los Premios Óscar 2026?

Países Horario de la Alfombra Roja Hora de la ceremonia de los Óscar 2026 Canales TV / Streaming Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT 7 p.m. ET / 4 p.m. PT ABC, Hulu, Fubo TV y Disney+ México 16:00 17:00 TV Azteca 7, TNT y HBO Max España 23:00 00:00 (16/03) Movistar Plus+ Reino Unido 22:00 23:00 ITV1 e ITVX Perú 17:00 18:00 TNT y HBO Max Colombia 17:00 18:00 TNT y HBO Max Ecuador 17:00 18:00 TNT y HBO Max Chile 20:00 21:00 TNT y HBO Max Uruguay 20:00 21:00 TNT y HBO Max Paraguay 20:00 21:00 TNT y HBO Max Argentina 20:00 21:00 TNT y HBO Max Venezuela 18:00 19:00 TNT y HBO Max Bolivia 18:00 19:00 TNT y HBO Max Guatemala 16:00 17:00 TNT y HBO Max El Salvador 16:00 17:00 TNT y HBO Max República Dominicana 18:00 19:00 TNT y HBO Max Puerto Rico 18:00 19:00 TNT y HBO Max Nicaragua 16:00 17:00 TNT y HBO Max Panamá 17:00 18:00 TNT y HBO Max Costa Rica 16:00 17:00 TNT y HBO Max Honduras 16:00 17:00 TNT y HBO Max