LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Consulta los horarios y los canales de TV para ver la ceremonia de los Premios Óscar de la Academia de Hollywood este domingo 15 de marzo con los mejores de la industria del cine desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. FOTO DE DON EMMERT PARA AFP
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Consulta los horarios y los canales de TV para ver la ceremonia de los Premios Óscar de la Academia de Hollywood este domingo 15 de marzo con los mejores de la industria del cine desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. FOTO DE DON EMMERT PARA AFP

En cuestión de horas, las luces del mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood volverán a encenderse para celebrar a la élite del cine mundial. Este domingo 15 de marzo, desde Los Ángeles, las mayores estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja en una nueva edición de los (7 pm ET / 4 pm PT; 18:00 horas del Tiempo del Centro de México). Mientras el mundo cinéfilo contiene la respiración a la espera de saber quién alzará la estatuilla dorada, una misma pregunta recorre millones de hogares: ¿en qué canal pasan los Oscars 2026? Si tú también quieres seguir la gala en vivo y sin perderte ningún detalle, aquí tienes la guía definitiva con todos los canales y opciones de transmisión en Estados Unidos, México, España y otros países.

En Estados Unidos, la ceremonia de los Oscars se verá por la cadena ABC, tanto en señal abierta como a través de los principales cableoperadores, mientras que plataformas como Hulu, FuboTV y Disney+ ofrecerán la transmisión por streaming.

En América Latina, TNT Latinoamérica y HBO Max llevarán las imágenes de los Premios Óscar 2026 en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Si te encuentras en España, el dial 15 de Movistar Plus+ tiene los derechos para televisar la gala dentro del especial “Los Óscar por M+”, conducido por María Gómez, junto a Cristina Teva, María Escoté, Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

En el Reino Unido, ITV1 e ITVX emitirán el programa completo de los Premios óscar, desde la alfombra roja hasta la entrega final de la codiciada estatuilla.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmiten los Premios Óscar 2026?

PaísesHorario de la Alfombra RojaHora de la ceremonia de los Óscar 2026Canales TV / Streaming
Estados Unidos6 p.m. ET / 3 p.m. PT7 p.m. ET / 4 p.m. PTABC, Hulu, Fubo TV y Disney+
México16:0017:00TV Azteca 7, TNT y HBO Max
España23:0000:00 (16/03)Movistar Plus+
Reino Unido22:0023:00ITV1 e ITVX
Perú17:0018:00TNT y HBO Max
Colombia17:0018:00TNT y HBO Max
Ecuador17:0018:00TNT y HBO Max
Chile20:0021:00TNT y HBO Max
Uruguay20:0021:00TNT y HBO Max
Paraguay20:0021:00TNT y HBO Max
Argentina20:0021:00TNT y HBO Max
Venezuela18:0019:00TNT y HBO Max
Bolivia18:0019:00TNT y HBO Max
Guatemala16:0017:00TNT y HBO Max
El Salvador16:0017:00TNT y HBO Max
República Dominicana18:0019:00TNT y HBO Max
Puerto Rico18:0019:00TNT y HBO Max
Nicaragua16:0017:00TNT y HBO Max
Panamá17:0018:00TNT y HBO Max
Costa Rica16:0017:00TNT y HBO Max
Honduras16:0017:00TNT y HBO Max
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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