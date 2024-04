Que Luffy repitiera la pose del Gear Second antes de pelear contra Rob Lucci, diecisiete años después, en el anime de “One Piece”, ha sido un guiño hermoso. La segunda pelea era esperada después de lo que se vio en el manga de Eiichiro Oda pero no se esperaba la espectacular animación que tuvo el episodio 1100, disponible en Crunchyroll. La adaptación del arco de Egghead, de esta manera, está cumpliendo con las expectativas y cada capítulo confirma el gran momento de la historia de los Mugiwara en la pantalla chica.

Después de Wano, la animación de “One Piece” tuvo un salto de calidad notable, con picos inolvidables como el 1015, más conocido como el puñetazo de Luffy a Kaido. El Gear 5, sin embargo, dividió al fandom y no resultó siendo el impacto que se esperaba hasta ese momento.

No podemos ser mezquinos y decir que fue pésimo, porque el episodio de la revelación de la Hito Hito no Mi modelo Nika fue grandioso. Pero pudo ser mejor. Esa fue la sensación que, me parece, se sostuvo en la discusión sobre la aparición de El guerrero de la Liberación.

Aunque yo me reí mucho con la animación a lo Looney Tunes y las caras de sorpresa de Luffy, Kaido y el resto de personajes que pelearon en Wano. El cierre, el puñetazo que entierra al emperador en la lava, sí fue muchísimo más emocionante que el estreno del Dios del Sol.

¿CÓMO FUE LA SEGUNDA PELEA ENTRE LUFFY Y LUCCI EN “ONE PIECE”?

Luffy y Rob Lucci se volvieron a enfrentar dos años después del rescate de Nico Robin en Enies Lobby. En nuestro tiempo, ha significado diecisiete años, porque la primera pelea se dio en 2007, con la victoria de un Luffy, que en ese entonces peleó con el Gear Second (Gear 2), y con Lucci derrotado como agente del CP9.

Lucci y Luffy iniciaron su revancha con sus frutas despertadas, lo que ha dado terreno a una animación para el recuerdo. Con un Luffy divertidísimo y juguetón contra y Lucci dispuesto a llevarse la revancha con su nueva fuerza y velocidad.

El despertar de la Hito Hito no Mi, con los Tambores de la Liberación y el “Joyboy” de la descripción del anime, han sido sublimes para los espectadores. Se ha logrado un equilibrio entre poder y risa en los movimientos de Luffy, agregando, de manera acertada, algunas licencias como al protagonista provocando a Lucci con nalgadas. Y se ha mostrado el choque de puños entre los personajes, como en el primer enfrentamiento.

El segundo choque de puños de Luffy y Lucci, esta vez con sus frutas despertadas, en el anime de “One Piece” (Foto: Toei Animation)

También está el Luffy monstruoso por el gran poder que tiene y el Lucci sediento de sangre, tan traidor como siempre, atacando de manera repentina a Sentomaru, quien tomó el control de los Seraphim para que los Sombreros de Paja puedan llevarse al Dr. Vegapunk de Egghead.

De esta manera, el episodio 1100 del anime de “One Piece” ha ido más allá de lo esperado en cuanto a una de las peleas del arco que ya está culminando en el manga. Si así empiezan los enfrentamientos, no hay más que buenos augurios cuando se concrete el Incidente de Egghead o en el momento en que se vea el flashback de Kuma y Bonney.

¿CÓMO VER EL ANIME DE “ONE PIECE”?

El anime de “One Piece” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se suben los capítulos de manera semanal. De igual forma, Netflix cuenta con los nuevos episodios del arco de Egghead a una semana de su estreno internacional. En cuanto al resto del anime, cuenta con la historia hasta el arco de Marineford.

¿CÓMO LEER EL MANGA DE “ONE PIECE” EN LÍNEA?

El manga de “One Piece” se puede leer en línea, y de manera legal, a través de la plataforma Manga Plus de Shueisha y también a través de una aplicación disponible en Play Store. Cada semana, a veces con descansos, se suben los recientes episodios de la historia de Eiichirō Oda.

VIDEO RELACIONADO

"One Piece" es una de los animes más icónicos de la cultura popular, recientemente Netflix estrenó una adaptación para su plataforma que hasta el momento goza de buenas reseñas por parte de la crítica especializada y de los fans, ¿A qué se debe esta gran acogida? (Fuente: TV Perú)