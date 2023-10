Muchos fanáticos de “One Piece” se preguntan si algunas de sus subtramas favoritas serán incluidas en los próximos episodios de la serie de Netflix. Ese es el caso del famoso arco de Loguetown, que no fue abordado en la primera entrega. Por fortuna, el showrunner Matt Owens ha aclarado cualquier duda al respecto y, en esta nota, te revelamos si podremos ver su adaptación en la plataforma de streaming.

Como sabemos, existe el temor de que varias de las escenas preferidas de los seguidores del anime de de Eiichiro Oda sean retiradas del metraje final, con el fin de reducir los capítulos del show.

Lo cierto es que el equipo detrás de la producción tuvo que hacer diversas modificaciones para resumir y optimizar la historia en este nuevo formato. Incluso, teniendo que omitir la presencia de algunos personajes de la franquicia.

No obstante, los creadores se han mostrado abiertos a escuchar al público y todo parece indicar que hay buenas noticias para los fans más fieles de las aventuras de Monkey D. Luffy.

EL ARCO DE LOGUETOWN, ¿REALMENTE SE ADAPTARÁ EN EL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

En una jornada de preguntas y respuestas a través de Reddit, Matt Owens fue consultado sobre la posibilidad de “omitir” el arco de Loguetown de la historia.

De inmediato, el también guionista aclaró que si bien “no se incluyó en la primera temporada, porque se redujo el número de episodios”, no está descartado en la próxima entrega.

“Tratar de incluirlo (en la primera temporada) no le habría hecho ningún favor ni al arco ni a la historia con la que tenía que compartir espacio. Lougetown no está ‘cortada’. Solo no hemos llegado hasta ahí”, puntualizó.

Evidentemente, esta actualización ha entusiasmado a muchas personas y solo queda esperar que se concrete como una idea materializada.

¿POR QUÉ SE CREÍA QUE EL ARCO DE LOGUETOWN SE IBA A OMITIR DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

Justo antes del final de la temporada 1 de la serie, se creía que el sexto y último arco argumental de la saga del “East Blue” había sido omitido con el fin de darle prioridad a las otras historias de la ficción.

Sin embargo, la escena post-créditos nos reveló que Smoker, el antagonista principal del arco de Loguetown, sí cumpliría un rol importante en la producción.

Esto supone que “One Piece” cambió su narrativa con el fin de darle más tiempo en pantalla al referido arco. No había necesidad de apresurarlo y eso es algo que Netflix comprendió muy bien.