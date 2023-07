Luego de ver “Oppenheimer”, quizá te preguntes si la nueva película de Christopher Nolan tiene escenas post-créditos. Como sabemos, la cinta es la más larga del reconocido cineasta, por lo que más de uno quiere averiguar si debe permanecer en su butaca luego de llegar al desenlace del film.

Vale precisar que la producción tiene una duración exacta de 3 horas y 9 segundos, tiempo en el que conocemos la historia de J. Robert Oppenheimer, el físico con un papel crucial en la fabricación de la bomba atómica.

Los hechos del largometraje se basan en sucesos reales recopilados en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Así, muchos personajes de la historia estadounidense son retratados por grandes artistas de Hollywood.

En ese sentido, Cillian Murphy lidera un talentoso elenco que incluye también a Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek y Ben Safdie, por solo mencionar algunos nombres.

Tras disfrutar del gran trabajo de los intérpretes en la pantalla grande, es momento de saber si debemos preocuparnos por esperar alguna escena adicional justo después de la aparición de los créditos. ¡Presta atención!

¿CHRISTOPHER NOLAN ESTRENA PELÍCULAS CON ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Si eres seguidor de la carrera de Christopher Nolan, comprendes que él es uno de aquellos cineastas que acostumbra a presentar películas autoconclusivas, por lo que no necesita llamar la atención de los espectadores para que sigan consumiendo su obra en una potencial secuela.

La única vez que podría haber incluido escenas post-créditos en sus proyectos habría sido durante el lanzamiento de la trilogía “The Dark Knight”, considerada como una de las mejores sagas de superhéroes de la historia.

Las tres cintas sobre Batman tenían a Christian Bale como protagonista y narraban un relato secuencial. No obstante, el realizador se negó a incluir alguna secuencia extra.

Al parecer, su postura es contar todo lo que tenga que contar solamente a lo largo del metraje.

LA PELÍCULA “OPPENHEIMER”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO. Pese a los rumores que puedes encontrar en Internet, Christopher Nolan decidió que “Oppenheimer” no tenga escenas post-créditos.

Lejos de lo que nos tiene acostumbrado el MCU, el final de la producción es definitivo y el realizador no tiene la necesidad de agregarle algo más a la trama. Lo cierto es que el proyecto es único y no fue pensado para tener una continuación.

Entonces, ahora tienes la posibilidad de levantarte de tu butaca con tranquilidad si no puedes quedarte en el cine hasta observar todos los créditos.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “OPPENHEIMER”?

“Oppenheimer” llegará el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica y España. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos.