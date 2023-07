“Oppenheimer” es uno de los grandes estrenos del 2023. La película de Christopher Nolan no solo ha causado gran expectativa por su historia o por su talentoso elenco, sino también por su extensión: dura exactamente 3 horas y 9 segundos, lo que la convierte en la cinta más larga de la filmografía del director británico-estadounidense.

Vale precisar que el proyecto se basa en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, que narra el papel de Robert Oppenheimer en el desarrollo de la bomba atómica. De esta manera, tenemos a estrellas como Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh y Kenneth Branagh dándole vida a personajes de la vida real.

Como todo proyecto, algunas curiosidades del detrás de cámaras han llamado la atención de la audiencia. Entre ellas, la revelación de que el rodaje habría terminado en tiempo récord. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDÓ “OPPENHEIMER” EN FILMARSE?

Durante su presentación en el podcast WTF de Marc Maron, el actor Cillian Murphy afirmó que Christopher Nolan tardó menos de dos meses en completar todas las grabaciones que requería la producción.

“Hicimos la película increíblemente rápido. La hicimos en 57 días. El ritmo de eso fue una locura”, manifestó.

De acuerdo con portales como Variety, esto supone una gran hazaña para el cineasta. Lo cierto es que algunos de sus antiguos proyectos, de menor metraje que “Oppenheimer”, tardaron muchos más días en rodarse.

“Dunkirk” (2017), por ejemplo, se filmó a lo largo de 68 días. “Tenet” (2020), por otro lado, se grabó durante 96 días.

¿POR QUÉ “OPPENHEIMER” SE GRABÓ EN SOLO 57 DÍAS?

Pese a la extensión de la obra, la mayoría de escenas se centran en el personaje de Cillian Murphy y se apoyan en el talento del intérprete. Por ello, el cronograma de rodaje pudo reducirse.

Cabe resaltar que, en este periodo de tiempo, el reparto se alojó en un mismo hotel y acostumbraba a cenar juntos. No obstante, las exigencias que tenía el protagonista impidió que acompañara a sus compañeros en aquellas reuniones.

Así lo confirmó Emily Blunt en declaraciones para People: “Estábamos todos en el mismo hotel en medio del desierto de Nuevo México (...) Sólo nos teníamos el uno al otro. Matt (Damon) y yo éramos compañeros de piso y decíamos: ‘Vamos a cenar’”.

“El volumen de lo que (Cillian) tuvo que asumir y sobrellevar era monumental (...) Por supuesto que no quiso venir a cenar con nosotros”, agregó.

LOS TRABAJOS PREVIOS DE CILLIAN MURPHY JUNTO A CHRISTPHER NOLAN

“Oppenheimer” supone el primer protagónico de Cillian Murphy en las películas de Christopher Nolan. Sin embargo, ellos han compartido créditos previamente en:

“Batman Begins” (2005) “The Dark Knight” (2008) “Inception” (2010) “The Dark Knight Rises” (2012) “Dunkirk” (2017) “Tenet” (2020)

En una entrevista para AP News, el histrión dijo: “Siempre lo he dicho en público, y en privado a Chris (Nolan), que si estoy disponible y quiere que esté en una película, allí estaré. No me importa el tamaño del papel. Pero en el fondo, en secreto, estaba desesperado por interpretar un papel principal para él”.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “OPPENHEIMER”?

“Oppenheimer” llegará el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica y España. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos.