La misión de interpretar a Robert Oppenheimer fue algo complicado y una decisión que no cualquier otro actor hubiera tomado. La idea de representar al creador de la bomba atómica podía ser tomado como algo negativo y hasta marcaría el final o declive de la carrera del protagonista, pero Cillian Murphy tomó todos los riesgos posibles y junto a Christopher Nolan presentó una obra de arte que desencadenó una serie de premios a la película, incluyendo la estatuilla del Oscar a Mejor actor para el irlandés.

Gracias a la película “Oppenheimer” fue la primera vez que el de 47 años fue nominado a los premios de La Academia y se fue de la ceremonia con la estatuilla en su mano y la verdad es que fue más que merecido. Si viste la cinta seguramente tendrás la misma opinión, pues el intérprete mostró un profesionalismo tremendo con cada escena y cada gesto que naturalmente le salía, dependiendo del contexto de lo que filmaban. A este punto no nos imaginamos a alguien más haciendo el papel principal, pero, ¿sabías que Murphy pudo dedicarse a otra cosa?

¿QUÉ OTRA CARRERA PUDO HABER SEGUIDO CILLIAN MURPHY?

Con 47 años de edad, el actor irlandés Cillian Murphy se ha posicionado como uno de los mejores profesionales en su rubro y no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Con su más reciente triunfo en los Oscars lo refrendó. Sin embargo, cuando era un joven su mira estuvo puesta en otra cosa, aunque ligada con el arte de todas formas. No obstante, ese camino no lo llevaría a ganar un premio de La Academia o quién sabe.

Y es que el actor reveló en varias ocasiones que estaba vinculándose con la música y que, cuando era un pequeño, formó una agrupación al lado de su hermano Páidi, la cual se llamaba The Sons of Mr. Green Genes. Por aquella edad, ambos se dedicaban a componer canciones con letras fuera de lo común y con prolongados solos de guitarra.

Si muchos creían que les iba mal a estos dos hermanos, esto no era así, pues el sello discográfico Acid Jazz les ofreció un contrato de cinco álbumes que ellos terminaron rechazando debido a que se sentían artistas independientes.

Cillian Murphy al recibir el premio en la categoría de Mejor actor en los Oscars (Foto : AFP)

¿POR QUÉ CILLIAN MURPHY NO CONTINUÓ CON SU CARRERA MUSICAL?

En una entrevista con NME, que data de julio del año pasado, el actor irlandés reconoció que tuvo un paso por la industria musical y que también luego experimentó con la escritura de un guion de un cortometraje, pero tampoco se sintió cómodo con ello, así que lo abandonó, hasta que llegó a la actuación y optó por seguir una carrera allí.

De acuerdo con su respuesta, no siguió una carrera musical, ya que no consideraba que era lo suficientemente bueno. Así mismo, no continuó haciéndolo a la par de su carrera como actor, ya que prefiere enfocarse en una sola cosa para destacar.

“Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno. Por eso tampoco me he dedicado a la música. Me gusta hacer una cosa bastante bien”, reconoció.