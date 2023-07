Patrick Stewart es una de las figuras más icónicas de la interpretación. El británico se ha consolidado como una estrella de Hollywood gracias a roles como Charles Xavier (Profesor X) de “X-Men” y Jean-Luc Picard de “Star Trek”. Aunque es probable que muchas personas desconozcan que dudó en aceptar ese último rol.

Como sabemos, su ingreso a la franquicia de ciencia ficción se dio en el año 1987, con la serie “Star Trek: The Next Generation” (en español: “Viaje a las Estrellas: la Nueva Generación”) del showrunner Gene Roddenberry.

El proyecto televisivo se extendió hasta 1994, a lo largo de 176 episodios, con una trama que se desarrolla en el siglo XXIV, 100 años después que la de la serie original de 1987. Vale precisar que aquella producción estuvo protagonizada por William Shatner, Leonard Nimoy y DeForest Kelley.

De esta forma, se narran las aventuras de la tripulación del USS Enterprise (NCC-1701), una nave tipo Galaxia diseñada para la exploración, la diplomacia y, en caso necesario, para la batalla.

Pero, ¿qué pensó Stewart al momento de aceptar este proyecto? Te lo contamos en las siguientes líneas.

PATRICK STEWART DUDÓ EN GRABAR “STAR TREK: THE NEXT GENERATION”

En el 2012, durante una entrevista concedida a “HARDtalk” de la BBC, Patrick Stewart contó que esperaba que “Star Trek: The Next Generation” fracasara.

Antes del lanzamiento del programa, ya había estrenado “Dune” (1984) de David Lynch. Este largometraje fue un gran fracaso comercial y de crítica, por lo que suponía que esta historia iría en la misma dirección.

“Yo no era un actor que buscara trabajo en Hollywood. Creo que hoy en día es diferente, ya que la atención se centra en el cine y la televisión y no en el teatro. Pero mi agente y todas las personas a las que consulté me aseguraron que no debía temer un contrato de seis años que tenía que firmar”, afirmó.

Así, consideraba que la relevancia de “Star Trek: The Original Series” (1966) habría hecho imposible el éxito de esta nueva serie.

“La serie no sólo no llegaría a los seis años, sino que era improbable que superara su primera temporada porque todo el mundo decía que no se puede revivir una serie icónica, era imposible. Así que (me dijeron) ‘anda a ganar dinero por primera vez en tu vida, broncéate y vete a casa’”, agregó.

EL ÉXITO DE LA SERIE “STAR TREK: THE NEXT GENERATION”

Stewart aclaró que su compromiso con el proyecto se basaba en la creencia de que sería un fracaso, ya que pensaba poner todas sus energías en la presentación teatral de “Who’s Afraid of Virginia Wolf?”.

En ese sentido, uno de los productores de Paramount predijo que el fin de semana de lanzamiento lo vería actuar más gente que la que lo había visto en 27 años de carrera. Y no se equivocó.

Desde entonces, el histrión ha participado en decenas de proyectos de la saga y es una de sus figuras más emblemáticas.