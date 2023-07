Con el incremento de la popularidad de las plataformas de streaming, los Premios Emmy se han vuelto cada vez más interesantes y la competencia se ha incrementado. Recientemente, Television Academy compartió vía YouTube la pre ceremonia en donde se realiza el anuncio de las series y películas que buscan una estatuilla.

HBO parece que en los últimos años ha tomado cierta ventaja con respecto a la competencia. En esta edición de los Emmy 2023, será protagonista con Succession, The Last of Us, y The White Lottus. La primera mencionada cuenta con 27 nominaciones, la segunda con 24 y la tercera con 23.

Ya puedes revivir las nominaciones a través de la transmisión de YouTube. Te compartimos el enlace a continuación. La velada en donde asistirán tus actores favoritos ha sido programada para el 12 de septiembre de este año, justo después los Creative Arts Emmy Awards.

Sin duda se trata de una de las premiaciones más importantes, ya que en la última temporada de estrenos digitales, hemos tenido series de alto impacto. A su vez, algunos jóvenes actores, como Bella Ramsey, se han puesto bajo los reflectores.

Todos los nominados a los Premios Emmy 2023

Mejor drama

Succession

The White Lotus

The Last of Us

Better Call Saul

The Crown

Yellowjackets

House of the Dragon

Andor

Mejor actor de drama

Jeremy Strong - Succession

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Kieran Culkin - Succession

Pedro Pascal - The Last of Us

Brian Cox - Succession

Jeff Bridges - The Old Man

Mejor actriz de drama

Sarah Snook - Succession

Melanie Lynskey - Yellowjackets

Bella Ramsey - The Last of Us

Sharon Horgan - Hermanas hasta la muerte

Keri Russell - La diplomática

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Mejor actor de reparto en drama

F. Murray Abraham - The White Lotus

Nicholas Braun - Succession

Michael Imperioli - The White Lotus

Theo James - The White Lotus

Matthew Macfayden - Succession

Alan Ruck - Succession

Will Sharpe - The White Lotus

Alexander Skarsgard - Succession

Mejor actriz de reparto en drama

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Elizabeth Debicki - The Crown

Meghann Fahy - The White Lotus

Sabrina Impacciatore - The White Lotus

Aubrey Plaza - The White Lotus

Rhean Seehorn - Better Call Saul

J. Smith-Cameron - Succession

Simona Tabasco - The White Lotus

Mejor comedia

Ted Lasso

Colegio Abbott

The Bear

Solo asesinatos en el edificio

Barry

La maravillosa señora Maisel

Jury Duty

Miércoles

Mejor actriz de comedia

Quinta Brunson - Colegio Abbott

Rachel Brosnahan - La maravillosa señora Maisel

Christina Applegate - Dead to me

Natasha Lyonne - Poker face

Jenna Ortega - Miércoles

Mejor actor de comedia

Jeremy Allen White - The bear

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Terapia sin filtro

Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

Mejor miniserie

Bronca

Dahmer. El monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Obi Wan-Kenobi

Fleishman está en apuros

Daisy Jones and the Six

Mejor actor en miniserie

Taron Egerton - Black Bird

Kumail Nanjiani - Welcome to Chippendales

Evan Peters - Dahmer

Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon - George & Tammy

Steven Yeun - Bronca

Mejor actriz en miniserie

Lizzy Caplan - Fleishman está en apuros

Jessica Chastain - George & Tammy

Dominique Fishback - Enjambre

Kathryn Hahn - Tiny Beautiful Things

Riley Keough - Daisy Jones & the Six

Ali Wong - Bronca

