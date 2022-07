El segundo volumen de la cuarta temporada de “Stranger Things” se estrenó el viernes 1 de julio a través de la plataforma de streaming Netflix. Así, el final de esta entrega de la famosa serie de televisión se dio con el lanzamiento de dos capítulos: “Chapter Eight: Papa” y “Chapter Nine: The Piggyback”.

Precisamente, en el último episodio, pudimos ver cómo los personajes interpretados por Millie Bobby Brown, Natalia Dyer, Noah Schnapp y compañía decidieron enfrentar al mal que pone en riesgo a todo Hawkins. Esta vez, encarnado en el villano Vecna.

Por ello, a continuación, conoce el final explicado de la temporada 4 - volumen 2 de la serie de Netflix “Stranger Things”. Recuerda que esta nota contiene SPOILERS.

¿QUÉ SUCEDIÓ DURANTE EL VOLUMEN 2 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “STRANGER THINGS”?

Si bien Vecna había capturado a Nancy (Natalia Dyer) en el último episodio del volumen 1 de la cuarta temporada, él le permite escapar para informar a sus amigos de su plan: matar a cuatro personas, como las campanadas de su reloj, y crear un ‘puente’ del pueblo hacia el ‘Upside Down’.

Así, Nancy, Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Eddie (Joseph Quinn), Dustin (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink) Lucas (Caleb McLaughlin) y Erica (Priah Ferguson) se dan cuenta de que mientras el villano ataca, su forma física queda indefensa. Con esta información, deciden adquirir armas y dirigirse a la otra dimensión para enfrentarlo.

Por otro lado, se descubre que el verdadero plan del Dr. Brenner (Matthew Modine) era que Eleven (Millie Bobby Brown) contacte a Número Uno (Jamie Campbell Bower) en el ‘Upside Down’. De esta manera, tras un enfrentamiento con el ejército, la joven se despide de su “papá”, quien se queda a morir en pleno desierto. Para su fortuna, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) y Argyle (Eduardo Franco) llegan para sacarla de la situación.

Los actores Caleb McLaughlin (Lucas) y Sadie Sink (Max) durante una escena de la cuarta temporada de "Stranger Things". (Foto: Netflix)

EL FINAL DE “STRANGER THINGS”, TEMPORADA 4 - VOLUMEN 2

Mediante un tanque de aislamiento improvisado y haciendo uso de sus poderes, Eleven descubre que Max buscará ser la cuarta y última víctima que necesita Vecna para crear un enlace permanente entre Hawkins y el ‘Upside Down’. Esto, con el fin de distraer al villano mientras sus amigos intentan matarlo.

En un inicio, el plan de Max funciona. Sin embargo, Nancy, Steve y Robin son capturados por las enredaderas. Dustin y Eddie, por su parte, son atacados por los ‘demobats’, los murciélagos del lugar. Mientras Dustin logra huir, Eddie decide enfrentarlos, recibiendo heridas fatales y muriendo en el lugar.

Pese a los esfuerzos de Eleven, Vecna la captura y le revela que hace unos años se contactó con el Azotamentes (Mind Flayer) y esto resultó en un gran plan para llevar oscuridad a todo Hawkins. Así, con Max y Eleven atrapadas, Mike se contacta con su novia y le declara su amor, lo que la inspira a liberarse y enfrentarse al villano.

De esta manera, la joven consigue liberar a Nancy, Steve y Robin, lo que les permite llegar al cuerpo de Vecna, atacarlo y prenderle fuego. Tras esto, Max quedó totalmente vulnerable, lo que la hace romperse las extremidades y caer en un coma del que no responde. Vale precisar que ella murió luego del incidente con Vecna. Sin embargo, Eleven logró que ella volviera a la vida, aunque sin reaccionar.

A la par, Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour) y Murray (Brett Gelman) logran acabar con las amenazas mortales que encontraron en prisión gracias a su armamento de pistolas, lanzallamas y espadas. Así, deciden regresar a Hawkins.

Los actores Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas) y Sadie Sink (Max) durante una escena del último capítulo de la cuarta temporada de "Stranger Things". (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE TEMPORADA DE “STRANGER THINGS”

Pese a que Vecna fue aparentemente derrotado tras su batalla, lo cierto es que aún logra llevar a cabo su plan: se abren grietas en Hawkins que causan un gran daño a la ciudad. Mientras los protagonistas se reúnen, las autoridades y medios de comunicación afirman que el evento se dio luego de un gran terremoto.

También pudimos ver que muchos de los ciudadanos locales todavía siguen creyendo en que esta catástrofe fue producto de los ‘cultos satánicos’ que se desarrollaron en el pueblo. Por ello, no se descarta que este siga siendo un eje importante en la siguiente entrega de la serie.

Mientras la mayoría de los amigos se reúnen y están aliviados por la supuesta derrota de Vecna, Will siente un escalofrío en el cuello, lo que confirma que puede sentir la presencia del villano. Finalmente, vemos que los personajes de la ficción se sorprenden con la caída de ceniza desde el cielo. Esta aterradora “nieve” es, en realidad, la propagación de la muerte y destrucción que refleja el ‘Upside Down’ desde un prado cercano. La batalla final ha llegado.

El elenco de "Stranger Things" durante la escena final de la cuarta temporada de la serie (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE FINAL PARA LA SIGUIENTE TEMPORADA DE LA SERIE?

La próxima temporada será la última de la serie. Con todo lo que aconteció, veremos qué sucede en la vida de estos personajes, así como el futuro de Max, en esa entrega final. La última escena implica que tendremos una futura batalla en Hawkins y que las amenazas del mal de Vecna aún no han acabado. Además, tendremos al equipo unido nuevamente, lo que podría suponer que esta vez estarán más fortalecidos.