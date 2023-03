Todas los jueves, la cartelera peruana se renueva e ingresan nuevas películas a las salas de los cines peruanos, además algunos largometrajes se retiran. Esta semana es muy especial porque entre las novedades está John Wick 4

Asimismo, a los cines también llega El Viaje de Chihiro, Louis Tomlinson: All of Those Voices, entre otras películas muy esperadas por los amantes del séptimo arte. Además, hay producciones que se mantienen en cartelera y a continuación, te contamos cuáles son.





¿Qué películas se estrenan el jueves 23 de marzo?





El Hijo

Es protagonizada por Hugh Jackman, quien interpreta a Peter y cuya vida junto a su pareja sufre un cambio cuando su exesposa llega con su hijo adolescente y la vida familiar debe cambiar de rumbo.





Chihiro es una niña de diez años que junto a sus padres va a mudarse, aunque la noticia no le agrada mucho. Cuando están rumbo a la nueva casa, su papá se equivoca de camino y acaban en un pueblo con mucha comida, pero sin habitantes.





John Wick debe enfrentarse nuevamente a su pasado como un asesino, ya que gracias a ello ahora algunos de sus amigos se han convertido en sus enemigos.





Es documental sobre Louis Tomlinson, cantante y exintegrante de One Direction. En la producción, los fanáticos del artista van a poder conocer más también sobre su vida detrás de los reflectores.





La Familia Monster

Es un parodia sobre una popular familia a aquella que se hizo muy popular en los años 60 gracias a su serie.





La Maldición de la Novia

Alyson, después de la muerte de su padre decide regresar a la casa de su infancia junto a su pareja Richard y su bebé.





Los Campeones

Es una cinta sobre un entrenador de un equipo de baloncesto profesional que luego de varios resultados fallidos es despedido y obligado a entrenar a personas con discapacidad intelectual.





Es una cinta protagonizada por Itatí Cantoral que cuenta la historia de una joven muy ordenada y amante de la limpieza que va a pasar el fin de semana con su suegra, pero algo que ella no sabe es que la madre de su novia es desordenada.





¿Qué películas siguen en cartelera?





65

Luego de un accidente, un piloto llamado Mills descubre que ha quedado varado en la tierra, pero como era hace 65 millones de años. Así que ahora va a tener que ver la forma de sobrevivir, ya que el planeta está plagado de peligrosas criaturas prehistóricas.





En esta ocasión, Ant-Man se enfrenta a un enemigo desconocido en una zona que él conoce, pero no tan bien como cree. Felizmente estará acompañado por su familia.





Asu Mare: los amigos

Los amigos de Cachín: El Culi, Lechuga, El Chato y Poroto se encuentran pasando por una situación complicada, así que la amistad que los une será la razón para salir adelante y poder cumplir sus sueños.





Comunión con el diablo

Una joven llamada Sara acaba de llegar a un pueblo donde no se siente totalmente feliz. Por ello, una noche junto a su mejor amiga van a una discoteca y al volver encuentran una muñeca vestida de comunión que deciden recoger sin saber lo que esa decisión va a ocasionar.





Adonis Creed se ha retirado del boxeo para disfrutar de momentos junto a su familia; sin embargo, todo está por cambiar gracias al regreso de su amigo de la infancia que desea demostrar que tiene talento para el ring.





Los fanáticos de la historia van a poder disfrutar en pantalla grande todo lo que se viene para la producción y también un resumen sobre lo que ocurrió.





Gato con Botas: el último deseo

El Gato con Botas ha descubierto que solamente le queda una vida de las nueve que tiene como felino. Por tal motivo, viajará para encontrar el Último Deseo y restaurar todas sus vidas.





Un profesor con obesidad mórbida buscará la forma de reconectar con su hija adolescente, ya que no tienen buena relación.





Un gato callejero llamado Maurice intenta estafar a una pandilla de ratones parlantes y un joven llamado Keith, pero su estrategia podría ser descubierta.





Debajo de la tierra existe una ciudad de momias, en el lugar por mandato imperial la Princesa Nefer debe casarse con Thut, pero ninguno desea ser parte de ese plan.





Quizás para siempre

Sasha y Marcus eran inseparables, pero ahora viven en mundos diferentes. 15 años después se vuelven a ver y las mariposas siguen presentes.





Reinas sin Corona

Es una cinta que busca concientizas a la población sobre las cifras de feminicidio y el maltrato contra la mujer que hay en el país.





Scream 6

Los cuatro sobrevivientes de la película anterior desean comenzar de nuevo, pero no esperan que lograrlo sea muy difícil debido a alguien que aún los persigue.





En esta ocasión, Shazam va a tener que enfrentarse a las trs hijas de Atlas: Hespera, Kalypso y Anthea, ya que ellas creen que el joven robó sus poderes.





Todo en todas partes al mismo tiempo

La ganadora de la categoría mejor película en los Premios Óscar regresa a la pantalla grande. La cinta trata sobre una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y de esa forma poder salvar al mundo.





TE PUEDE INTERESAR