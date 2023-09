Dirigido por Grant Singer, “Reptiles” (“Reptile” en su idioma original) es un thriller psicológico de Netflix que sigue a un curtido detective que destapa una compleja red de engaños, mientras investiga la verdad oculta detrás del brutal asesinato de una agente inmobiliaria.

La cinta que tiene una duración de alrededor de 2 horas hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto, se estrenó en cines selectos el 22 de septiembre de 2023 y llegará a la popular plataforma de streaming el 29 de septiembre.

Alicia Silverstone, Benicio del Toro y Justin Timberlake son los protagonistas de “Reptiles”, que cuenta con un elenco que incluye a actores como Eric Bogosian, Michael Pitt, Ato Essandoh, Domenick Lombardozzi, Karl Glusman y Frances Fisher. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “REPTILES”?

1. Benicio del Toro como Tom Nichols

Benicio del Toro, reconocido actor y productor puertorriqueño que ha obtenido numerosos reconocimientos, incluido un Premio Óscar, un Premio BAFTA, un Globo de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores y un Oso de Plata, interpreta a Tom Nichols, un detective de policía de un pequeño pueblo involucrado en una investigación de asesinato.

De acuerdo con la descripción de Tudum, “Nichols es un detective leal y esposo de Judy; solo hay una cosa que ama casi tanto como a ella, y es ser policía”.

Benicio del Toro como Tom Nichols en la película "Reptiles" (Foto: Netflix)

2. Justin Timberlake como Will Grady

Justin Timberlake, recordado por películas como “Black Snake Moan”, “The Love Guru”, “The Social Network”, “Friends with Benefits”, “In Time”, “Runner Runner” y “Wonder Wheel”, asume el rol de Will Grady, jefe del imperio inmobiliario familiar. “Cuando encuentra el cuerpo de su novia asesinada en uno de sus listados, su vida da un vuelco”.

Justin Timberlake como Will Grady en la película "Reptiles" (Foto: Netflix)

3. Alicia Silverstone como Judy Nichols

Alicia Silverstone, conocida por protagonizar la exitosa comedia adolescente “Clueless” y participar en la película “Batman & Robin”, da vida a Judy Nichols, la esposa de Tom que le gusta hablar sobre crímenes y lo ayuda con la investigación.

“Me encanta que ella sea un poco luchadora y él realmente la respeta como a una compañera, en la vida, pero también en su vida profesional, porque confía en sus conocimientos para ayudar a descubrir el misterio”, dijo Silverstone a Tudum.

Alicia Silverstone como Judy Nichols en la película "Reptiles" (Foto: Netflix)

4. Eric Bogosian como Robert Allen

Eric Bogosian, actor, monologuista, dramaturgo y novelista estadounidense que es miembro de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, asume el papel de Robert Allen en la película “Reptiles”. Se trata del tío favorito de Judy y el mentor de Tom que “está en camino de retirarse de la fuerza policial después de un diagnóstico médico reciente”.

Eric Bogosian como Robert Allen en la película "Reptiles" (Foto: Netflix)

5. Ato Essandoh como Dan Cleary

Ato Essandoh, que participó en películas como “Saving Face”, “Falling for Grace”, “Blood Diamond”, “Nights in Rodanthe”; “Get Him to the Greek”, “Django Unchained”, “Wish I Was Here”, “Jason Bourne” y “Dark Phoenix”, interpreta a Dan Cleary, el socio y mano derecha de Nichols.

Ato Essandoh como Dan Cleary en la película "Reptiles" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Reptiles”: