Uno de los factores que ha hecho de “Descuida, yo te cuido” uno de los últimos grandes éxitos de Netflix es la participación de Rosamund Pike en el papel principal. La actriz británica interpreta a Marla Grayson, una inescrupulosa mujer que aprovechándose de su rol como tutora, envía a adultos mayores a una casa de retiro con el fin de vender sus bienes, vaciar sus cuentas bancarias y utilizar sus inversiones para beneficio propio.

El papel protagónico de Rosamund Pike en “I care a lot” (en su idioma original) le valió para ganarse el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz en Película de comedia o Musical en la ceremonia que se realizó a finales de febrero de 2021. A propósito de esto, recientemente, la actriz de 42 años reveló que todos los premios de actuación los tiene guardado bajo tierra. Así es, Pike entierra sus premios.

La mayoría de actores guardan sus premios en sus hogares u oficinas; pero Rosamund Pike parece no estar de acuerdo con esos tradicionales lugares para exhibir sus logros. Durante una entrevista con Ellen DeGeneres confesó porque ha decidido enterrar sus trofeos, entre ellos su reciente Globo de Oro. Los premios de la actriz incluyen un Primetime Emmy por “State of the Union” y un premio British Independent Film por “The Libertine”, entre otros.

POR QUÉ ROSAMUND PIKE ENTIERRA SUS PREMIOS

De acuerdo con Rosamund Pike entierra sus trofeos de actuación en el jardín de su casa porque la idea de mostrarlos adentro es demasiado incómodo.

“Probablemente es [algo] profundamente psicológico... si tienes psiquiatras o terapeutas en tu audiencia, tal vez dirán que probablemente sea un síndrome de impostor profundamente mentiroso”, dijo Pike acerca de enterrar sus premios.

“Me resulta incómodo exhibir un premio en la casa. ¿Cómo interactúa la gente con ellos cuando vuelven? ¿Dicen, ‘¡Oh, vaya, mira, esos son tus premios!’? Creo que es incómodo, así que los entierro en el jardín dejando una parte fuera para poder echar un vistazo a una mano o un globo terráqueo”, agregó.

En otro momento, Pike señaló que le parece divertido hacerlo “cuando esté muerta y me haya ido, o cuando alguien más compre la casa, golpearán metal cuando hagan jardinería y pensarán que han encontrado un tesoro enterrado”.

“Habrán encontrado muchos premios y pensarán: ‘¿de qué se trata todo esto?’”, bromeó.