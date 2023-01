Selena Gomez ha obtenido su primera nominación como mejor actriz en los Golden Globes 2023 (Globos de Oro). Este logro es muy importante para la joven de 30 años que empezó una carrera en el mundo de la actuación a los siete años aproximadamente.

El reconocimiento es gracias a una producción donde Gomez comparte créditos con Steve Martin y Martin Short (ambos también han sido nominados en la categoría de mejor actor de televisión para serie musical o comedia de los Golden Globes 2023).

La serie se llama “Only Murders in the Building” y si todavía no la viste, a continuación te contamos la plataforma que tiene a la producción en su catálogo, número de temporadas y otros datos.





¿En qué streaming puedes ver “Only Murders in the Building”?

La serie que también cuenta con la participación de Steve Martin y Martin Short está disponible en Star plus, la aplicación tiene un costo de 44.90 soles mensuales.





¿Cuántos capítulos tiene “Only Murders in the Building”?

La producción cuenta con veinte capítulos, diez por temporada y cada uno tiene una duración de 35 minutos aproximadamente. Actualmente se encuentran todos disponibles.





¿Cuántas temporadas tiene “Only Murders in the Building”?

La serie con Selena Gomez tiene dos temporadas y Star plus ya confirmó que va a contar con una tercera.





¿De qué trata “Only Murders in the Building”?

La serie que se transmite por Star plus trata sobre tres personas solitarias que por cosas de la vida deben convertirse en detectives para investigar en la primera temporada el asesinato de un vecino y amigo de Mabel, y en la segunda temporada encontrar al culpable de la muerte de la administradora del edificio donde viven y de esa forma lograr que ellos sean absueltos de los cargos.





¿Qué personaje interpreta Selena Gomez en “Only Murders in the Building”?

Selena Gomez interpreta a Mabel Mora, una joven que en Arconia en el departamento que tiene su tía en el lugar. Aunque, de acuerdo a la historia el personaje también pasó algunos momentos de su adolescencia en el lugar y debido a ello hizo muchos amigos en el edificio.

En “Only Murders in the Building” también descubrimos que Mabel es de Long Island (Nueva York) donde vive su madre, quien se hizo cargo de ella sola porque el papá de la joven falleció cuando era pequeña.





Reparto de “Only Murders in the Building”

Steve Martin (Charles)

Martin Short (Oliver)

Selena Gómez (Mabel Mor)

Aaron Domínguez (Oscar)

Amy Ryan (Jan)

Cara Delevingne (Alice Banks)





Tráiler de “Only Murders in the Building”









¿En qué categoría de los Golden Globes está nominada Selena Gomez?

La actriz de raíces mexicanas ha obtenido por primera vez una nominación a los Golden Globes gracias a su papel de Mabel Mora en “Only Murders in the Building”, Selena aparece en la categoría mejor interpretación para una actriz en una serie de televisión (musical o comedia).





¿Cuándo se realizan los Golden Globes?

El evento se lleva a cabo el martes 10 de enero y contará con la presencia de Quentin Tarantino y las actrices Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash y Tracy Morgan como presentadores del evento.





TE PUEDE INTERESAR