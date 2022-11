Selena Gomez es una actriz y cantante muy famosa a nivel mundial que empezó su carrera a los 10 años al aparecer en el programa infantil ‘Barney y sus amigos’ (Barney & Friends), aunque alcanzó más popularidad gracias a su papel de Alexandra ‘Alex’ Russo en ‘Los hechiceros de Waverly Place’ (Wizards of Waverly Place), serie de Disney.

Actualmente, la joven de 30 años está más enfocada en su línea de maquillaje llamada Rare Beauty que lanzó a mediados del 2020 y que cuenta con una máscara de pestañas, sombras y una base que sobresale porque tiene una gran variedad de tonos, además de otros cosméticos que forman parte de la marca.

Por ello no ha aparecido en muchos series o películas, pero en noviembre va a sorprender con el estreno de ‘Selena Gomez: My Mind & Me’, documental sobre su vida y salud mental que de acuerdo con la actriz se ha visto muy afectada los últimos años.

Este documental será transmitido por Apple tv+, servicio que está disponible a través de un televisor (aunque debes seguir algunos pasos), en una IPad, IPhone (debes descargar la app) o ingresar a la página web (desde una Mac o un laptop convencional que trabaja con Windows.).

Debido a que la plataforma de streaming tiene un costo y muchas personas no cuentan con Apple Tv, algunos seguidores creen que no van a poder ver ‘Selena Gomez: My Mind & Me’. A, continuación, te contamos cómo acceder gratis para que disfrutes del documental y también de otras producciones que ofrece el servicio.





¿Cómo ver gratis y online ‘Selena Gomez: My Mind & Me’?

Para que todos los fanáticos de Selena Gomez puedan disfrutar del documental sobre la actriz y cantante, ella ha anunciado en su página de Facebook que sus seguidores van a poder acceder a dos meses gratis de Apple tv+, aunque solamente es para las nuevas suscripciones y para quienes regresan al servicio, pero cumplen con algunos requisitos.

Recuerda que aunque la plataforma de streaming también es una app que se descarga en los dispositivos de Apple, las personas también pueden acceder al servicio de forma online al ingresar a la web de Apple TV. En la publicación de Gomez vas a poder encontrar el enlace para acceder al beneficio.









¿Cuándo se estrena ‘Selena Gomez: My Mind & Me’?

El documental que ha sido dirigido por Alek Keshishian (‘Madonna: Truth or Dare’) y presenta un lado que los seguidores de la actriz y cantante no conocen estará disponible desde el 4 de noviembre en en Apple Tv +.





¿De qué trata ‘Selena Gomez: My Mind & Me’?

El documental muestra la lucha de Selena para recuperarse de sus diagnósticos de trastorno bipolar y lupus, y como lleva su vida luego de un trasplante de riñón de 2017. También se puede ver a la cantante disfrutando momentos con su mejor amiga Raquelle Stevens, sus vecinos de la infancia en Grand Prairie, Texas.





Tráiler de ‘Selena Gomez: My Mind & Me’