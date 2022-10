Selena Gomez es una actriz y cantante de 30 años de padre mexicano y madre estadounidense. La joven es muy popular a nivel mundial, así que en varias ocasiones a realizado giras que la han llevado a diferentes países como Perú.

Gomez saltó a la fama gracias a su papel de Alexandra ‘Alex’ Russo en ‘Los hechiceros de Waverly Place’ (Wizards of Waverly Place), serie de Disney que cuenta la historia de dos padres y sus tres hijos que son magos en entrenamiento.

Aunque inició su carrera a los 10 años en ‘Barney y sus amigos’ (Barney & Friends) interpretando a Gianna. Posteriormente apareció en papeles pequeños en series como Zack y Cody: Gemelos en acción (The Suite Life of Zack and Cody) y Hannah Montana.

Actualmente, la actriz no aparece en muchos eventos y desde sus redes sociales se dedica a promover la importancia del cuidado de la salud mental. De hecho, Selena ha hablado en muchas ocasiones su lucha para combatir la ansiedad y depresión.

En ese contexto, en noviembre llega el documental ‘Selena Gomez: My Mind & Me’, el cual permitirá que las personas puedan conocer más sobre la actriz y también saber más respecto a situaciones que han afectado su salud mental.





¿Cuándo se estrena ‘Selena Gomez: My Mind & Me’?

El documental que ha sido dirigido por Alek Keshishian (‘Madonna: Truth or Dare’) y presenta un lado que los seguidores de la actriz y cantante no conocen estará disponible desde el 4 de noviembre en una plataforma de streaming muy popular.





¿En qué plataforma estará disponible ‘Selena Gomez: My Mind & Me’?

Selena Gomez ha elegido a Apple tv como el streaming para que presente su documental. Puedes acceder a la plataforma en dispositivos como iPhone, iPad o Mac. También si tienes el dispositivo de Apple tv.





Tráiler de ‘Selena Gomez: My Mind & Me’









¿En qué plataformas de streaming ver películas y series con Selena Gomez?

La actriz ha trabajado en diversas series y películas. Actualmente muchas de ellas se encuentran en las plataformas de streaming más populares, a continuación, te decimos cuáles son y cómo puedes verlas.

Only Murders in the Building es una serie que está en Star plus.

es una serie que está en Star plus. Selena + chef disponible en HBO Max.

Hotel Transylvania está en Prime video.

Spring Breakers:Viviendo al límite (Spring Breakers) se encuentra en Netflix.

se encuentra en Netflix. Día de lluvia en Nueva York ( A Rainy Day in New York) está en Apple tv para alquiler.

está en Apple tv para alquiler. Las aventuras del Doctor Dolittle (The Voyage of Doctor Dolittle) está disponible en Netflix.

La nueva Cenicienta 2 (Another Cinderella Story) puedes ver la película en Apple tv por medio del servicio de alquiler.

Montecarlo se encuentra disponible en Prime video y Star plus.

Programa de Protección para princesas (Princess Protection Program) está en Disney plus.

está en Disney plus. Los hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place) es una serie que se encuentra en Disney plus.