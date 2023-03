Si es que el título de la serie de HBO Max no les ha dado un indicio de la trama principal, “Succession” trata sobre la lucha por obtener el poder de la compañía Waystar y ser el sucesor de Logan Roy. Sin embargo, en cada entrega, el viejo zorro ha sabido estar un paso adelante de sus hijos, pero hay un evento que puede cambiar el rumbo de la historia.

El 26 de marzo, la plataforma de streaming que produce grandes programas como “The Last of Us” y “House of the Dragon”, regresó con sus estrenos domingueros, pues se lanzó el episodio 1 de la temporada 4 de “Succession”.

Esta va a ser la última entrega de la serie, por lo que los últimos 10 capítulos deberán un cierre a la historia de la complicada y ambiciosa familia Roy. Para hacerlo, el camino más factible es la muerte de un personaje en particular.

EL PERSONAJE DEBERÍA MORIR EN LA TEMPORADA 4 DE “SUCCESSION”

Logan Roy debería morir en esta última temporada de “Succession”. El programa inició con el patriarca de los Roy rehusándose a anunciar su retiro y no darle la posta de la dirección de la empresa a su hijo, Kendall. Cuando casi muere, no solo preocupó a toda su familia, sino también a los inversionistas de Waystar.

El inicio es el final y, en este caso, la mejor forma de cerrar la trama de la serie sería que, por fin, haya un sucesor para manejar la compañía. Sin embargo, es poco probable que Logan ceda su posición y designe a un heredero, considerando todos los esfuerzos que ha hecho por quedarse en el poder, al costo de quebrar, cada vez más, la relación con su familia.

Kendall Roy se recuperó en la temporada 3 de "Succession" y ahora se ha aliado con sus hermanos (Foto: HBO)

Por ello, para que “Succession” finalice con un sucesor, Logan deberá morir. Esto desatará un caos en sí mismo, pues rompería con la alianza de Shiv, Kendall y Roman, quienes se han unido para enfrentar a su padre. En el caso de que este fallezca, cambiaría la dinámica completamente y los hermanos podrían empezar a luchar entre ellos por el poder.

¿POR QUÉ LOGAN MORIRÁ EN LA TEMPORADA 4?

Si bien ya considerábamos que la ruta de la muerte de Logar era la mejor alternativa, narrativamente hablando, el estreno de la temporada 4 solo ha confirmado nuestras sospechas. Como nunca antes, Logan Roy se mostró en una situación completamente vulnerable y solitaria, cenando inadvertidamente junto a Colin, su hombre de confianza y diciéndole que él era su único amigo (aunque en realidad no lo era).

Aunque Logan ganó la partida en la temporada pasada, consiguiendo sacar a sus hijos de la empresa, esto solo lo ha dejado cada vez más solo y el retrato lastimoso del primer episodio de la temporada 4 solo es un refuerzo de que el personaje está por despedirse.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “SUCCESSION”?

El primer episodio de la temporada 4 de “Succession” se estrenó el pasado domingo 26 de marzo y se irán lanzando nuevos capítulos cada semana a través de HBO Max.

Además, si quieres disfrutar de las entregas anteriores, solo debes tener una suscripción a la plataforma de streaming.