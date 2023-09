The Continental: From the World of John Wick” (“El Continental: Del mundo de John Wick” en español), el spin-off de la exitosa saga dirigida por Chad Stahelski, se estrenará el 22 de septiembre de 2023 en Peacock en Estados Unidos y en Amazon Prime Video a nivel internacional.

La miniserie desarrollada por Greg Coolidge, Kirk Ward y Shawn Simmons es una precuela derivada de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves, que no forma parte del proyecto que cuenta con Albert Hughes y Charlotte Brändström como directores.

La fotografía principal de “The Continental: From the World of John Wick”, que tiene un elenco conformado por Colin Woodell, Mel Gibson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Peter Greene y Ayomide Adegun, comenzó en noviembre de 2021 en Budapest, Hungría.

Colin Woodell como Winston Scott en la miniserie "The Continental: From the World of John Wick" (Foto: Lionsgate Television)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”?

“The Continental: From the World of John Wick” es una miniserie que tiene 3 capítulos que se estrenarán desde el viernes 22 de septiembre de 2023 en Peacock en Estados Unidos y en Amazon Prime Video a nivel internacional.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega de la franquicia solo se necesita una suscripción a alguna de esas plataformas de streaming.

FECHA DE ESTRENO DE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”

Capítulo 1

Título: Brothers In Arms - Night 1

Fecha de estreno: 22 de septiembre de 2023

Capítulo 2

Título: Loyalty to the Master - Night 2

Fecha de estreno: 29 de septiembre de 2023

Capítulo 3

Título: Theater of Pain - Night 3

Fecha de estreno: 06 de octubre de 2023

SINOPSIS DE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “‘El Continental’ es una serie de eventos que revela los violentos orígenes del icónico hotel para asesinos en el mundo de John Wick. Ambientada en Nueva York durante los años 70, Winston Scott recluta a un equipo para enfrentarse a una conspiración provocada por el ataque de su hermano a El Continental. El sangriento drama de acción explora el encuentro del amor familiar, el destino y la venganza”.