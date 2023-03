La historia de “The Last of Us” está dejando maravillados a sus fanáticos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, y estos desean saber cuál será el destino que les espera a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Este domingo 5 de marzo, la plataforma streaming HBO Max estrena el capítulo 8 de la serie y en esta nota sabrás los detalles previos -sin llegar a los spoilers- como a qué hora verlo, quién dirige el episodio, cuánto dura y el tráiler oficial.

“When We Are in Need” (“Cuando estamos en necesidad” en español) es el nombre que lleva el título del octavo episodio de “The Last of Us” que esta oportunidad está bajo la dirección de Ali Abbasi bajo el guion de Craig Mazin. El tiempo de duración será de 50 minutos y, una vez más, tendremos como principales protagonistas a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Es difícil evitar los spoilers en “The Last of Us” porque el fan service sea cumplido casi a la perfección y esto lo saben muy bien las personas que han probado el videojuego de PlayStation y las cosas seguirán por el mismo rumbo porque se viene un cameo que solo los verdaderos fans reconocerán y agradecerán. El momento clave de la historia está cerca.

El estreno oficial en Estados Unidos será a partir de las 8:00 p. m. ET/5:00 p. m.

En Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, el episodio 8 de “The Last of Us” empieza a las 19:00 horas. Por otro lado, en los países de Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá se dará desde las 20:00.

En tanto, los países de Canadá, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana se televisará a las 21:00, mientras que en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay inicia a las 22:00.

En España, el capítulo 8 de “The Last of Us” será desde las 02:00 horas del lunes 27 de febrero .

The Last of Us 1x08 Datos Nombre del capítulo “When We Are in Need” Dirección Ali Abbasi Guion Craig Mazin Fecha de estreno Domingo 5 de marzo de 2023 Duración 50 minutos Horario 20:00 de PER, COL, MEX y USA; 22:00 de ARG, CHI y URU; 03:00 de ESP (27/03) Dónde verlo vía streaming HBO y HBO Max

Tráiler de “The Las of Us” 1x08

En el tráiler de “The Last of Us” 1x08, Joel y Ellie parten en dirección a Wyoming para dar con el paradero de Tommy, quien podría ayudarlos a encontrar a los Luciérnagas. El camino no será nada fácil pues vendrán muchos peligros y enemigos nuevos por conocer.

¿Cómo ver “The Last of Us” 1x08 via HBO Max streaming?

Necesitas descargar la app de HBO Max en Latinoamérica, Estados Unidos y España para poder ver el capítulo 8 de “The Last of Us”. Existen dos tipos de planes: estándar y móvil como opciones de suscripción.

17:00 horas de Estados Unidos PT

19:00 horas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

20:00 horas de Estados Unidos ET, México, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

21:00 horas de Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

02:00 horas de España, Alemania, Francia e Italia

¿Quiénes son los actores de “The Last of Us”?

Pedro Pascal – Joel

Bella Ramsey – Ellie

Gabriel Luna – Tommy

Merle Dandridge – Marlene

Jeffrey Pierce – Pierce

Anna Torv – Tess

