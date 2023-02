“The Last of Us” está cerca de llegar al cierre de su primera temporada en la plataforma HBO Max. Las críticas han sido muy positivas y se espera que la aprobación del público se mantenga con el estreno del capítulo 7 que se dará este domingo 26 de febrero .

“The left Behind” (“Atrás, a la izquierda ” o “La izquierda atrás” en español) es el nombre que lleva el título del séptimo episodio de “The Last of Us” que lleva la dirección de Liza Johnson bajo el guion de Craig Mazin. El tiempo de duración será de 50 minutos y tendremos como principales protagonistas a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Será el primer capítulo de “The Last of Us” que no seguirá la historia del videojuego de PlayStation. “Ellie ahora está atrapada por su cuenta y ahora se ve obligada a cuidar a alguien a quien ama profundamente, reflexiona sobre eventos pasados en su vida”, dice la sinopsis de iMdb.

Fecha, horario y cómo ver estreno de “The Last of Us” (1x07)

Repasa los detalles del estreno del nuevo capítulo de “The Last of Us”.

The Last of Us 1x07 Datos Nombre del capítulo “Left Behind”” Dirección Liza Johnson Guion Neil Druckmann Fecha de estreno Domingo 26 de febrero de 2023 Duración 50 minutos Horario 20:00 de PER, COL, MEX y USA; 22:00 de ARG, CHI y URU; 03:00 de ESP (27/03) Dónde verlo vía streaming HBO y HBO Max

Tráiler de “The Las of Us” 1x07

En el tráiler de “The Last of Us” 1x07, Joel y Ellie parten en dirección a Wyoming para dar con el paradero de Tommy, quien podría ayudarlos a encontrar a los Luciérnagas. El camino no será nada fácil pues vendrán muchos peligros y enemigos nuevos por conocer.

¿Cómo ver “The Last of Us” 1x07 via HBO Max streaming?

Necesitas descargar la app de HBO Max en Latinoamérica, Estados Unidos y España para poder ver el capítulo 7 de “The Last of Us”. Existen dos tipos de planes: estándar y móvil como opciones de suscripción.

¿A qué hora empieza “The Last of Us” 1x07 en tu país?

Consulta los horarios de diferentes países para ver el episodio 7 de “The Last of Us”.

17:00 horas de Estados Unidos PT

19:00 horas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

20:00 horas de Estados Unidos ET, México, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

21:00 horas de Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

02:00 horas de España, Alemania, Francia e Italia

¿Quiénes son los actores de “The Last of Us”?

Los actores que han ido apareciendo en los episodios de “The Last of Us”.

Pedro Pascal – Joel

Bella Ramsey – Ellie

Gabriel Luna – Tommy

Merle Dandridge – Marlene

Jeffrey Pierce – Pierce

Anna Torv – Tess

