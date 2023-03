El segundo fin de semana de marzo de 2023, se cerró oficialmente la primera temporada de la serie “The Last of Us”, la adaptación live action del videojuego del mismo nombre que se lanzó en la consola PS3.

Ha sido tal la aceptación del público que HBO confirmó que trabajarán también en la adaptación del segundo juego que se lanzó en el año 2020. Tras el anuncio, comenzaron a compartirse algunas críticas en redes sociales.

El showrunner y guionista de los juegos, Neil Druckmann, habló acerca de estos comentarios en una reciente entrevista para el medio GQ. Detalló que no se centran en las críticas.

“No me importa. El cómo reaccionan es cómo reaccionan, eso está completamente fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo hacemos la mejor versión televisiva de esa historia? Ese es el problema con el que luchamos cada día” comentó.

¿Qué veremos en la segunda temporada de “The Last of Us”?

Hay dos elementos que han sido sumamente comentados sobre la segunda parte de The Last of Us. La primera es la relación lésbica de Ellie, la cual abandona solo por la sed de venganza.

El otro elemento que puede llevarse muchas críticas es la muerte de Joel. Pedro Pascal se ha ganado la simpatía de los fans y se despediría de su papel tan solo al inicio de la segunda temporada.

