La serie “The Mandalorian” estrenó su tercera temporada el miércoles 1 marzo del 2023 en Disney Plus. De esta manera, pudimos conocer lo que ocurrió con los personajes de Pedro Pascal, Carl Weathers y el resto del elenco, en el que ya no está incluida la actriz Gina Carano.

Como sabemos, la exluchadora de artes marciales mixtas fue expulsada de Lucasfilm el pasado 10 de febrero del 2021, debido a sus polémicas declaraciones en redes sociales. Entre otros temas, comparó la situación política estadounidense con la persecución judía durante la Alemania nazi y realizó algunos comentarios que fueron calificados como transfóbicos.

Así se lee en el comunicado que lanzó la famosa empresa: “Gina Carano no es actualmente empleada de Lucasfilm y no hay planes para que lo sea en el futuro. No obstante, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”.

Frente a esta situación, muchos fans del proyecto se preguntaron cuál sería la excusa del programa ante la ausencia del personaje de la artista: Carasynthia “Cara” Dune, la exsoldado rebelde que se convirtió en mercenaria de Alderaan.

Lo cierto es que no tuvieron que esperar mucho, ya que el inicio de la temporada 3 de la serie de Disney Plus ofreció una respuesta a la duda.

¿Quieres saber qué pasó con Cara Dune en “The Mandalorian” tras el despido de Gina Carano? A continuación, te contamos lo que se reveló al respecto.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON CARA DUNE EN “THE MANDALORIAN”?

El primer capítulo de “The Mandalorian 3”, dirigido por Rick Famuyiwa y escrito por Jon Favreau, se tituló “Chapter 17: The Apostate”. En este, vimos a Mando (Pedro Pascal) y Grogu visitando Nevarro, donde descubrieron qué fue lo que ocurrió con Cara Dune.

Así, Greef Karga (Carl Weathers) explica que la Nueva República reclutó a Cara para su equipo de Fuerzas Especiales, luego de su valiente papel en la captura de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), tal como vimos al final de la segunda entrega del programa.

Lejos de lo que muchos fanáticos podían pensar, Dune sí está viva: tuvo que abandonar el planeta y todo parece indicar que seguirá prosperando en la galaxia.

Gina Carano fue despedida de la serie en el 2021 (Foto: Lucasfilm)

¿CARA DUNE REGRESARÁ CON OTRA ACTRIZ A LA SERIE “THE MANDALORIAN”?

Aunque Gina Carano ya no forma parte del show, es posible que otra intérprete regrese con el personaje a la historia principal. Por lo menos, el director Dave Filoni dejó abierta la posibilidad en declaraciones para Deadline.

“Es una gran galaxia, y tenemos muchos personajes en ella; muchos que luchan por su tiempo en pantalla. Tendremos que ver a medida que se desarrolle la temporada cuáles son las aventuras, pero [Cara] es un gran personaje, alguien que fue vital en los inicios de Din Djarin; veremos si ha evolucionado más allá de eso”, manifestó.

Sin embargo, explicó las razones por las que Cara no sería un personaje principal de la tercera entrega: “La temporada 3 trata principalmente de los mandalorianos y de la saga mandaloriana, la historia de los mandalorianos. (...) Tiene sentido hacia dónde va su arco, la historia de [Mando] y Grogu específicamente”.

A pesar del despido de Gina Carano, Cara Dune podría regresar a la historia (Foto: Lucasfilm)

¿CÓMO VER “THE MANDALORIAN”?

La tercera temporada de “The Mandalorian 3″ está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Disney Plus. En ese sentido, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

A continuación, observa el tráiler de la nueva entrega de la producción.