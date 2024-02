En octubre del 2023, “The Walking Dead”, la intensa historia de zombis llegó a su final luego de 12 años y 11 exitosas temporadas. Sin embargo, la guerra contra el Commonwealth no ha terminado y el universo de TWD no ha dejado de expandirse gracias al estreno de “The Walking Dead: The Ones Who Live”.

El spin-off protagonizado por Andrew Lincoln y Danai Gurira en los papeles de Rick y Michonne, respectivamente, sigue la historia de esta última en la búsqueda del líder que todos creían perdido en su batalla contra la República Cívica Militar (CRM) y, en el primer episodio, ya se tuvo un extraño giro en la trama fue el cierre del episodio estreno.

¿POR QUÉ MICHONNE ATACÓ A RICK?

¡ALERTA DE SPOILERS! En la última escena del primer episodio, Rick pilota un helicóptero de la CRM cuando es atacado y debe realizar un aterrizaje de emergencia. Segundos después se descubre que la responsable de ejecutar el lanzamiento fue Michonne.

Este cierre dejó más dudas que certezas, pues durante toda la temporada ambos han sido amantes y aliados en su lucha por la supervivencia, aunque también abre un abanico de posibilidades para el rumbo que tomará el spin-off.

Ante esto, Danai Gurira, responsable del papel de Michonne, fue consultada por Entertainment Weekly, pues el personaje seguirá siendo una ruda combatiente, pero sus motivaciones se desarrollarán con mayor profundidad.

“Creo que tenía sentido. Porque teníamos que entrar en el meollo de la historia, que es: ¿Qué sucede cuando estas dos personas que obviamente han cambiado durante todo este tiempo separados vuelven a estar juntas? ¿Cómo es eso con esta enorme barrera y obstáculo de la CRM entre ellos? ¿Cómo superan eso? ¿Qué va a pasar? No podemos hacer eso hasta que los conectemos”, explicó.

La sorpresa con la que los seguidores de la serie recibieron el cierre del episodio resultó satisfactorio para la actriz, pues es inesperado y los conecta con la complicada historia.

“Me encanta que el público se sienta desconcertado por el hecho de que, boom... ¡Ahí está ella!”, añadió.

Danai Gurira y Andrew Lincoln son las figuras principales del póster de la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

RICK Y MICHONNE, UNA HISTORIA DE AMOR COMPLICADA

Durante la temporada 9 de “The Walking Dead”, la CRM capturó y encarceló a Rick y durante varios años, el protagonista de la historia intentó en vano escapar y volver a casa, hasta que se resignó a que, quizá, nunca regresaría.

Esto cambió cuando es rescatado por Michonne en los eventos que se verán a través de los seis episodios de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, pero su historia se ve afectada por el paso de los años, las heridas y las experiencias traumáticas de la guerra.

“Parecen dos personas diferentes. Son dos personas diferentes. Y no me refiero respecto al uno con el otro, digo sobre ellos mismos. Son diferentes a la última vez que el público los vio y a la última vez que se vieron. Son personas completamente diferentes a quienes eran”, apuntó el cocreador Scott M. Gimple.

La historia es una de romance y acción, por lo que reunir a la pareja desde el episodio 1 es un buen arranque de la serie y el episodio 2 promete desarrollar el viaje de Michonne, los sacrificios y los callejos sin salida que se topó durante su búsqueda.