Si eres uno de los seguidores de la serie “The Walking Dead: The Ones Who Live” de AMC, seguro estás disfrutando del spin-off centrado en Rick Grimes y Michonne. No obstante, es probable que te sigas preguntando qué sucedió con Michonne después de “TWD”. Por ello, en esta nota, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Vale precisar que, antes de “The Ones Who Live”, habíamos visto a Michonne en una aparición especial en el final de la serie original.

Ella vestía un atuendo de guerrera, empuñaba una katana y seguía en la búsqueda de Rick. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿qué había ocurrido con la mujer durante todo el tiempo que no la habíamos visto en pantalla?

MICHONNE Y SU VIAJE EN “THE WALKING DEAD”

El segundo episodio de “The Walking Dead: The Ones Who Live” nos ofrece las respuestas que tanto buscábamos. Para eso, nos trasladamos al capítulo “What We Become” de la temporada 10 de “TWD”, que concluyó con Michonne cruzándose con un par de rezagados: Aiden y Bailey, quienes habían sido dejados atrás por una caravana de sobrevivientes.

Resulta que ella los ayuda a volverse a reunir con su grupo, pero se niega a sumarse a sus filas, ya que estaba en desacuerdo con las reglas establecidas por la líder y porque quería seguir adelante con la búsqueda de Rick.

Así, Aiden, Bailey y su amigo Nat la equipan para su viaje... sin imaginarse que más tarde la ayudarían a batallar contra una horda masiva de muertos vivientes.

Lo cierto es que nuestra protagonista los inspiró a escapar de la caravana, junto a docenas de supervivientes, y todos aceptaron apoyarla en su misión.

EL ATAQUE DE LA REPÚBLICA CÍVICA MILITAR EN “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

Por desgracia, en un momento de la historia, ellos fueron atacados por la CRM, dejando como consecuencia la muerte del grupo, a excepción de Michonne y Nat. Entonces, ambos se ven obligados a pasar varios meses recuperándose del daño que habían sufrido en los pulmones.

Eventualmente, Nat convence a Michonne de que regrese a Alexandria, con la fe de que Rick sigue con vida. De esta forma, en la línea de tiempo actual, los vemos de vuelta a casa... identificando un helicóptero de la CRM y atacándolo en represalia por la muerte de sus amigos.

En medio del enfrentamiento, Michonne mata a los soldados a bordo y casi le corta la garganta a uno... sin imaginarse que era el mismísimo Rick.

EL REENCUENTRO ENTRE MICHONNE Y RICK EN “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

Lamentablemente, el emotivo reencuentro dura poco, dado que Nat es asesinado por uno de los soldados moribundos que dejó el enfrentamiento.

Así, Rick se da cuenta de que lo volverían a separar de su amada, por lo que la ayuda a mentir sobre su identidad mientras encubría el accidente, prometiéndole encontrarla.

El episodio termina con ambos bajo las órdenes de la República Cívica Militar: por un lado, Rick siendo amenazado por Jadis Stokes; por el otro, Michonne deseando acabar de una vez por todas con la CRM.