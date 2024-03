“The Walking Dead: The Ones Who Live” está a nada de vivir su capítulo final, por lo que la ansiedad se ha ido apoderando de todos los fanáticos de la franquicia. En medio de esa emoción, los más pegados con la serie de AMC tejen sus especulaciones acerca de lo que podría ocurrir y algo que ha estado siendo tocado mucho son los posibles cameos que podrían suceder para cerrar una o varias historias que quedaron pendientes en alguna de las temporadas anteriores. ¿Te gustaría ver alguno?

Los cameos son un recurso que se han utilizado mucho en las producciones de todo el mundo, así que no sería algo sorpresivo que la producción haya planeado uno, o quizá más. En ese sentido, es preciso que te mencione algunas especulaciones que se han hecho al respecto con la finalidad de que conozcas más y tú mismo saques tus propias conclusiones sobre lo que se verá este domingo 31 de marzo en el último capítulo del spin-off de la serie estadounidense.

En esta ocasión haré un recuento de una lista que ha elaborado ScreenRant con algunas posibles apariciones de personajes que son conocidos en la historia —algunos más que otros— y que tienen sentido que aparezcan en este episodio final, el cual podría ser el último de verdad, teniendo en cuenta que aún no se ha confirmado una segunda temporada, aunque todavía es muy pronto para dar por sentado algo que podría anunciarse aún meses después.

POSIBLES CAMEOS PARA EL CAPÍTULO FINAL

Eugene

En la versión original de la historia, Eugene no murió, así que no habría ningún problema en que aparezca en cualquier spin-off que se quiera realizar en el futuro y eso incluye a “The Walking Dead: the Ones Who Live”. Como sabemos, este personaje encontraba a varios sobrevivientes a través de su radio, herramienta que podría ayudarlo a contactarse con Rick y Michonne en la CRM.

Josh McDermitt interpretó a Eugene en 'The Walking Dead' (Foto: AMC)

Iris Bennett

Sabemos que Rick y Michonne necesitan aliados para enfrentarse al CRM, por lo que la posibilidad de que Iris Bennett aparezca es muy grande, pues ella es una de las que, en producciones anteriores, intentó acabar con este grupo militar. No obstante, su aparición no es tan probable, teniendo en cuenta que el spin-off “World Beyond”, que tuvo su participación, no fue muy bien recibido por la audiencia en Estados Unidos.

Iris Bennett podría aparecer para hacerle frente al CRM (Foto: AMC)

Carl Grimes

Rick Grimes, papel protagonista de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, ha manifestado siempre sus motivaciones y todo gira en torno de su familia. Carl, quien parece haber muerto en la octava temporada, podría tener alguna aparición especial, ya sea en forma de recuerdos o en los sueños del personaje central y así llenarse de valor para enfrentar lo que se viene y vencer.

Carl Grimes fue interpretado por Chandler Riggs (Foto: AMC)

Heath

El destino de Heath nunca se conoció en pantallas, pero la showrunner de la franquicia reveló hace tiempo que este personaje fue derivado al CRM. Esto quiere decir que puede aparecer en el capítulo final de “The Walking Dead: The Ones Who Live” intentando escapar de allí o quizá como un nuevo aliado del grupo militar, teniendo en cuenta que en el tiempo que estuvo allí pudo haber sido convencido para seguir esa línea.

Corey Hawkins es Heath en 'The Walking Dead' (Foto: AMC)

Ezekiel

Ezekiel es gobernador de Commonwealth, lo cual es algo que podría significar su presencia en este último capítulo. Y es que, bajo su mando, podría ordenar un ataque de su gente en contra del CRM y así ayudar a Rick y Michonne. Por otro lado, también podría aparecer en medio de una discusión de paz entre los dos bandos.

Judith y RJ

Rick nunca tuvo la oportunidad de conocer a RJ, así que su presencia al final del show podría ser la coronación de todo el tiempo invertido para el bienestar de toda la humanidad. Además, si, al final de la historia, aparecen Judith y RJ, formarían una de las escenas más conmovedoras de la franquicia. Esa aparición implicaría que los protagonistas lleguen a Commonwealth.

Judith y RJ podrían tener alguna aparición, pero no es confirmado (Foto: AMC)

Gabriel

Está buscando a Jadis, de acuerdo con lo que vimos en el capítulo cinco de la serie, pero en ese objetivo podría cruzarse con la historia de Rick, Michonne y el CRM, así que podríamos suponer que sería un aliado para los protagonistas. Además, es uno de los cameos con mayor posibilidades de ocurrir, aunque es probable que la producción de hayan reservado grandes sorpresas.

Seth Gilliam interpreta al sacerdota Gabriel Stokes en "The Walking Dead" (Foto: AMC)

Morgan

El personaje de Morgan es uno de los más queridos de la franquicia y ha estado desde gran parte del proyecto, convirtiéndose en una leyenda de todo lo que tiene que ver con el universo de “The Walking Dead”. Es de las apariciones más probables, pues la última vez que se le vio en pantalla, emprendió un viaje para encontrar a Rick Grames y podría cumplir su meta ahora. Sería una buena manera de cerrar su círculo en la trama.