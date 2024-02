“The Walking Dead: The Ones Who Live” es el spin-off de TWD que ha emocionado a más de un seguidor de la franquicia, ya que nos muestra cuál fue el destino de Rick Grimes desde su desaparición en la serie original. Sin embargo, si llegaste a esta nota, quizá tienes dudas sobre el momento de la historia en el que se ubica este show derivado de AMC. Por ello, en las siguientes líneas, te explicamos su línea temporal.

Vale precisar que la producción se centra en los personajes Rick y Michonne, por lo que los actores Andrew Lincoln y Danai Gurira cumplen los roles protagonistas.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el programa “presenta una épica historia de amor de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de lo que fueron. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y en última instancia, una guerra contra los vivos”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Walking Dead: The Ones Who Live”:

LA LÍNEA TEMPORAL DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

La trama del primer episodio de “The Walking Dead: The Ones Who Live” tiene lugar un poco antes del final de “The Walking Dead”, exactamente 5 años después de la destrucción del puente en el que aparentemente había muerto Rick Grimes.

Sin embargo, como sabemos, él fue secuestrado por el Ejército de la República Cívica y trasladado en un helicóptero tras las consecuencias de la explosión.

Así, en el segundo capítulo del spin-off, nos dirigimos 6 años después de este suceso, retomando lo que ocurrió con Michonne en la historia.

Entonces, podríamos estimar que los hechos de “The Ones Who Live” transcurren aproximadamente al mismo tiempo que la última temporada de “The Walking Dead”.

OTRAS PRODUCCIONES DERIVADAS DE “THE WALKING DEAD”

En el 2023, AMC también estrenó otras series derivadas del programa principal:

“The Walking Dead: Daryl Dixon”: Meses después de que lo vimos por última vez en “The Walking Dead” , el personaje de Norman Reedus se ve transportado a través del Atlántico a Francia.

Meses después de que lo vimos por última vez en , el personaje de se ve transportado a través del Atlántico a Francia. “The Walking Dead: Dead City”: Programa en torno a Maggie y Negan, dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a amar, odiar y luego amar.

Si las quieres incluir en la línea temporal de la franquicia, debes saber que la primera tiene lugar tiempo después del final del show original; mientras que la segunda ocurre poco después de “Daryl Dixon”.